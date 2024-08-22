Более 4 тысяч детей с оккупированных территорий вступили в украинские вузы в этом году, - МОН

В ходе вступительной кампании 2024 года в украинские заведения высшего образования поступили более 4 тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Об этом в ходе брифинга сообщил Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиацентр Украины.

"Мы сегодня говорили о 69 тысячах студентов, которые вступили на бюджетные места. Квота 2, как раз речь идет о поступающих со временно оккупированных территорий или перемещенных с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию в течение 2024 года, - более 4 тысяч поступающих. Это действительно очень важная цифра, потому что это 4 тысячи детей, изъявивших желание в условиях пребывания в оккупации, учиться в украинских заведениях высшего образования. Учитывая, какое давление на них оказывается, чтобы вступать в российские заведения, нам кажется, что просто каждый из этих детей – это огромное сокровище, которым мы должны дорожить, и мы должны однозначно притягивать к себе через конкурентно способную систему высшего образования больше наших граждан, которые сейчас оказались в разных ситуациях по всему миру", – отметил Михаил Винницкий.

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