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Новости Вступительная кампания
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Более 4 тысяч детей с оккупированных территорий вступили в украинские вузы в этом году, - МОН

Кампус

В ходе вступительной кампании 2024 года в украинские заведения высшего образования поступили более 4 тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Об этом в ходе брифинга сообщил Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиацентр Украины.

"Мы сегодня говорили о 69 тысячах студентов, которые вступили на бюджетные места. Квота 2, как раз речь идет о поступающих со временно оккупированных территорий или перемещенных с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию в течение 2024 года, - более 4 тысяч поступающих. Это действительно очень важная цифра, потому что это 4 тысячи детей, изъявивших желание в условиях пребывания в оккупации, учиться в украинских заведениях высшего образования. Учитывая, какое давление на них оказывается, чтобы вступать в российские заведения, нам кажется, что просто каждый из этих детей – это огромное сокровище, которым мы должны дорожить, и мы должны однозначно притягивать к себе через конкурентно способную систему высшего образования больше наших граждан, которые сейчас оказались в разных ситуациях по всему миру", – отметил Михаил Винницкий.

Читайте также: Россияне упрощают поступление украинцев в свои вузы, - Центр нацсопротивления

Автор: 

вступительная кампания (288) вуз (905) Минобразования (1734) переселенцы (530)


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Топ комментарии
+5
Стісняюсь спитать: а які документи подають абітурієнти з ТОТ? Російський паспорт"? "рускоє зно канаєт"? Чи мають пільги діти військовослужбовців рф? "героїв сво"? Поліцаїв, які проводять "фільтрацію"? Суддів, які саджають "імєнєм рф"?
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22.08.2024 21:56
+4
важкий випадок. дітлахи 99% будуть на орків працювати і 90% будуть воювати проти України
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22.08.2024 21:27
+2
Чому б і ні, в нас замало вати і гебні, давайте ще у вузи її підтягнемо.
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23.08.2024 00:40
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Не все так однозначно.
На окупованих територіях кацапські щурі
швидко до підвалів здають.
Скоріше всього, вони вступали з-за кордону
Ті, що виїхали, як біженці.
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22.08.2024 20:54 Ответить
Виш - це тому, що правильно казати вишчий навчальний заклад. Лука Мудіщєв не дасть збрехати!
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22.08.2024 20:54 Ответить
Виш це абревіатура вища школа...
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22.08.2024 20:56 Ответить
(у простір):
Довірливість та простодушність - гарні людські риси.
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22.08.2024 20:59 Ответить
ічшить українсьук і непотрібно тут русізми вживляти в українську мову.
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22.08.2024 21:31 Ответить
важкий випадок. дітлахи 99% будуть на орків працювати і 90% будуть воювати проти України
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22.08.2024 21:27 Ответить
Стісняюсь спитать: а які документи подають абітурієнти з ТОТ? Російський паспорт"? "рускоє зно канаєт"? Чи мають пільги діти військовослужбовців рф? "героїв сво"? Поліцаїв, які проводять "фільтрацію"? Суддів, які саджають "імєнєм рф"?
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22.08.2024 21:56 Ответить
Цікаві новини кожен день то завозити біженців з курської то освіту давать не знаю кому в 14 році всіх громадян хто був за україну били і вбивали їм довелося кидати все і тікати з лугандонії зате в нашіх внз для дітей сепарів бюджетні місця а вони по дніпру бігали верещали слава днр лнр і знов на ті граблі на будівництво нехай ідуть хлопці каменярями дівки штукатурами хай відбудовують те що батьки знищили
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23.08.2024 00:33 Ответить
Чому б і ні, в нас замало вати і гебні, давайте ще у вузи її підтягнемо.
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23.08.2024 00:40 Ответить
Гебні та вати з 14 року понавступало з Криму та Лугандону
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23.08.2024 07:32 Ответить
Це наш скарб - Боже яке ти кончене, можливо для зе -виродкіа це дійсно скарб, але не для України....
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23.08.2024 07:46 Ответить
Бо ця малоросо-кацапська зепогань в цих личинках бачать себе.
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23.08.2024 09:32 Ответить
 
 