С сентября 2025 года Минобразования потребует, чтобы ученики-ВПЛ ходили в местные школы, - Лисовой
В этом году ученики, которые являются внутренними переселенцами, еще могут продолжать обучение в онлайн формате. Однако с 1 сентября 2025 года Минобразования обяжет учеников-ВПЛ посещать местные школы.
Об этом на конференции "Августовская 2024" рассказал глава Министерства образования Оксен Лисовой, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, в этом году школьники-ВПЛ еще могут продолжать обучение в онлайн формате.
"Еще год онлайна - это довольно трудно. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, если есть возможность учиться офлайн, они будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране", - сказал Лисовой.
В то же время он призвал родителей рассматривать любые возможности, где их дети могут безопасно учиться очно.
Кроме этого, глава ведомства сообщил, что уже с 1 сентября 2025 года Минобразования будет "достаточно жестко требовать полного выхода всех детей (на обучение, - ред.) по месту пребывания".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інша справа що у західних областях місцеві спілкуються українською а ВПО здебільшого кацапською. Тому тут є коменти кацапською. Ну не хочуть вони вчити українську. І своїх дітей теж.
Як в анекдоті " Ти сматрі. Я живу здєся 10 лєт. А он єщо нє виучіл рускій язик"