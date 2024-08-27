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С сентября 2025 года Минобразования потребует, чтобы ученики-ВПЛ ходили в местные школы, - Лисовой

З вересня 2025 року Міносвіти вимагатиме, щоб учні-ВПО ходили до місцевих шкіл, - Лісовий

В этом году ученики, которые являются внутренними переселенцами, еще могут продолжать обучение в онлайн формате. Однако с 1 сентября 2025 года Минобразования обяжет учеников-ВПЛ посещать местные школы.

Об этом на конференции "Августовская 2024" рассказал глава Министерства образования Оксен Лисовой, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, в этом году школьники-ВПЛ еще могут продолжать обучение в онлайн формате.

"Еще год онлайна - это довольно трудно. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, если есть возможность учиться офлайн, они будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране", - сказал Лисовой.

Читайте также: В прошлом учебном году 960 тыс. украинских детей учились онлайн, - МОН

В то же время он призвал родителей рассматривать любые возможности, где их дети могут безопасно учиться очно.

Кроме этого, глава ведомства сообщил, что уже с 1 сентября 2025 года Минобразования будет "достаточно жестко требовать полного выхода всех детей (на обучение, - ред.) по месту пребывания".

Читайте также: Более полумиллиона детей в Украине учатся дистанционно, - Лисовой

Автор: 

дети (6479) Минобразования (1735) обучение (525) Лисовой Оксен (51) ВПЛ (23)


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Топ комментарии
+9
Він - така сама нездара, як і уся "Зелена" влада. Воно дебільне, якщо думає, що якщо "онлайн" це дистанційно, БЕЗ відвідування школи, то "офлайн" - це ІЗ відвідуванням школи! Придурок!!! "Офлайн" означає взагалі БЕЗ ЗВ'ЯЗКУ, тобто, в принципі, без процесу навчання! ***************!
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27.08.2024 23:26
+7
Ось так після 2,5 років повномасштабної війни ти так звертаєшся до військового який в 2022 році добровольцем пішов захищати Незалежність України, га рашист ?
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27.08.2024 23:54
+7
Многие пошли защищать,многие погибли,многие дома 2 года не видели,а только вот один в министры выбился,рецептик не подскажете -как? Вы бы подноготной его и его папаши поинтересовались(кто с кем трёт и все дела),весьма любопытно.
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28.08.2024 00:48
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Лісовий, а не пiшов би ти лiсом? Ти гарантуеш дiтям абсолютну безпеку?
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27.08.2024 23:09 Ответить
Ось так після 2,5 років повномасштабної війни ти так звертаєшся до військового який в 2022 році добровольцем пішов захищати Незалежність України, га рашист ?
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27.08.2024 23:54 Ответить
Многие пошли защищать,многие погибли,многие дома 2 года не видели,а только вот один в министры выбился,рецептик не подскажете -как? Вы бы подноготной его и его папаши поинтересовались(кто с кем трёт и все дела),весьма любопытно.
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28.08.2024 00:48 Ответить
Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу. )
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27.08.2024 23:11 Ответить
Це що за *****? Для чого і кому надавати у відповідальність за цей навчальний рік сотень тисяч українських учнів? СБУ, де ви, ***?!!
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27.08.2024 23:15 Ответить
Він - така сама нездара, як і уся "Зелена" влада. Воно дебільне, якщо думає, що якщо "онлайн" це дистанційно, БЕЗ відвідування школи, то "офлайн" - це ІЗ відвідуванням школи! Придурок!!! "Офлайн" означає взагалі БЕЗ ЗВ'ЯЗКУ, тобто, в принципі, без процесу навчання! ***************!
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27.08.2024 23:26 Ответить
Мало Охмадета,дбл?!!!
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28.08.2024 03:02 Ответить
Здається ви не почули. Діти мають ходити до звичайної школи. І разом з місцевими дітьми. Якщо буде загроза ніхто не залишить дітей впо у школі а місцевих виведе.
Інша справа що у західних областях місцеві спілкуються українською а ВПО здебільшого кацапською. Тому тут є коменти кацапською. Ну не хочуть вони вчити українську. І своїх дітей теж.
Як в анекдоті " Ти сматрі. Я живу здєся 10 лєт. А он єщо нє виучіл рускій язик"
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28.08.2024 09:03 Ответить
А чому вони мають спілкуватись українською в повсякденні? Бо садок вишневий коло хати? Гулаг за вікнами гуде?
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28.08.2024 10:22 Ответить
Бо живуть в Україні а не в якомусь мухосранську на болотах. Тому мабуть і вбивають Фаріон. Читай попереднє повідомлення. В Німеччині вже навпаки . З німцями спілкуються в побуті німецькою, а в крамницях, лікарнях, навіть подекуди в школі кацапською. Це і є сарана . Може тобі краще в рашу?
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28.08.2024 10:41 Ответить
Я би не віддала свою дитину в першу чергу із-за цькування.
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28.08.2024 13:07 Ответить
Це все робиться для подальшого закриття шкіл, які працюють у прифронтових та окупованих територіях. Якщо школи закриють буде збережено бюджетні кошти і потім їх ніколи не відкриють. А відомо, поки існує школа в місті або селі -воно існує. Так і з учителями буде. Їх переведуть у резерв, який потім швиденько анулюють, бо не буде коштів їх тримати. Запропонують варіант десь в селі, не переїдеш, звільнять. Тому ще велика кількість педагогічних працівників з числа ВПО буде змушена піти з професії, бо треба якось існувати. Вони знищують освіту свідомо! Бо неуками краще маніпулювати!
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28.08.2024 16:55 Ответить
 
 