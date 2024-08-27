С сентября 2025 года Минобразования потребует, чтобы ученики-ВПЛ ходили в местные школы, - Лисовой

В этом году ученики, которые являются внутренними переселенцами, еще могут продолжать обучение в онлайн формате. Однако с 1 сентября 2025 года Минобразования обяжет учеников-ВПЛ посещать местные школы.

Об этом на конференции "Августовская 2024" рассказал глава Министерства образования Оксен Лисовой, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, в этом году школьники-ВПЛ еще могут продолжать обучение в онлайн формате.

"Еще год онлайна - это довольно трудно. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, если есть возможность учиться офлайн, они будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране", - сказал Лисовой.

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В то же время он призвал родителей рассматривать любые возможности, где их дети могут безопасно учиться очно.

Кроме этого, глава ведомства сообщил, что уже с 1 сентября 2025 года Минобразования будет "достаточно жестко требовать полного выхода всех детей (на обучение, - ред.) по месту пребывания".

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