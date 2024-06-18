Более полумиллиона детей в Украине учатся дистанционно, - Лисовой

В результате более полумиллиона украинских детей учатся дистанционно, что влияет на качество образования.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мы сегодня имеем более полумиллиона детей, которые учатся дистанционно, и качество этого дистанционного образования очень разное, часто не очень высокое. И сегодня мы работаем как над решениями, которые обеспечивают доступ к очному образованию, так и над решениями, которые предоставят детям, которые в силу обстоятельств не могут вернуться к очному образованию, качественное онлайн образование. И это о гаджетах и о соответствующих цифровых решениях, которые будут представлены на саммите", - сказал глава МОН.

Лисовой отметил, что для тех детей, которые учатся сейчас за рубежом, важно сохранение идентичности.

"Важно, чтобы страны способствовали возвращению украинцев в Украину. И мы, со своей стороны, заботясь о том, чтобы дети развивались, понимаем, осознаем, что дети должны учиться в школах за рубежом очно. Тем не менее, создаем канал влияния на наших граждан через изучение украиноведческого компонента. И международное сообщество нам помогает в этом, и правительство Украины и министерства образования стран, с которыми мы ведем переговоры, способствуют нам в этом и поддерживают нас именно в сохранении идентичности украинцев за рубежом несмотря на то, что они интегрируются в эту среду", - добавил министр.

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