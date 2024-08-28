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Очное обучение школьников можно ввести только в одном районе Харьковщины, - Синегубов

Офлайн-навчання на Харківщині

Только в Красноградском районе Харьковской области, который не входит в зону возможных боевых действий, можно организовать офлайн-обучение. Школы должны соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно офлайн-обучения в громадах, которые не находятся на территории возможных боевых действий. Сегодня Совет обороны Харьковской области дал разрешение органам местного самоуправления громад, которые не находятся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников", - отметил он.

Сейчас организовать офлайн-обучение можно только в Красноградском районе. Однако для этого надо:

  • Решение педагогического совета учебного заведения;
  • Согласие родителей соискателей образования;
  • Наличие в школе объекта фонда защитных сооружений гражданской защиты.

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"Таким образом, в Красноградском районе, где не предусмотрены зоны возможных боевых действий, можно принимать решение об очном обучении при условии соблюдения указанных требований", - добавил глава ОГА.

Ранее сообщалось, что с сентября в школах дисциплину "Защита Украины" будут преподавать по-новому: Министерство образования утвердило обновленную учебную программу.

Автор: 

Харьковщина (5577) школа (3012) обучение (525) Синегубов Олег (559)


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Про Це, треба було розповідати??,
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28.08.2024 13:34 Ответить
Влада ідіотів - ще адреси назовить
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28.08.2024 13:58 Ответить
 
 