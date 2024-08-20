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С сентября к школам будут приближены 2 тыс. нарядов полиции, - Клименко

поліція,нацполіція

Министерство внутренних дел с сентября приблизит к школам более 2 тысяч полицейских патрулей.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с сентября приближаем более 2 тысяч нарядов, то есть патрулей, к средним учебным заведениям. Плюс к этому будут подключены 1300 ювенальных офицеров полиции, 195 школьных офицеров полиции, 1600 полицейских офицеров громад", - отметил Клименко.

Министр отметил, что до конца этого года закончат соответствующее обучение и приступят к выполнению своих обязанностей 1300 офицеров "Службы образовательной безопасности".

"Мы говорим и о школьных офицерах безопасности и об офицерах "Службы образовательной безопасности". 763 таких офицера, которые прошли обучение в рамках 6-4 месяцев, в понедельник уже приступили к выполнению своих обязанностей. До конца года заканчивают обучение и приступают к выполнению своих обязанностей примерно 1300 этих офицеров безопасности", - заявил глава МВД.

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Автор: 

Нацполиция (16442) школа (3012) Клименко Игорь (395)


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Топ комментарии
+30
Ще багатотисячна товпа заброньованих ухилянтів, яким ну ніяк неможна на фронт!
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20.08.2024 21:02
+11
Непосильну роботу треба показати ..Як і свою незамінність ..Аби не на фронт ..
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20.08.2024 21:12
+9
Судячи з заголовку, наряди поліції успішно наступають на школи.
Полонених брати будуть?
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20.08.2024 21:07
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Ще багатотисячна товпа заброньованих ухилянтів, яким ну ніяк неможна на фронт!
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20.08.2024 21:02 Ответить
Раніше це просто не афішували. В мене малий коли навчався, то в них в школі завжди було 2 поліцейських. Бо до школи то бухі батьки, то драгділери, то ще якась фігня лізла. Був охоронець-пенсіонер на вахті й наряд блукав етажами, територією.

Школа звичайна. І наскільки знаю, в інших школах району теж саме було. Просто зараз зеленим вигідно нас всіх між собою пересварити, щоб відволікти від дій самої зелені..
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20.08.2024 21:13 Ответить
Охорона у школах звісно потрібна. Проте те що коїться зараз мені нагадує наприклад, паспортні столи часів совка та й в Україні в 90ті- 00ві. Коли начальник паспортного столу, зазвичай жінка з погонами капітана, а інколи й майора. Яка піде на пенсію у 40- 45 років. Ось те саме коїться і зараз. Все одно, більшої загрози аніж відшити аклашів та торчків вони не попередять. А з цим впорається і звичайні приватні охоронні компанії.
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20.08.2024 21:31 Ответить
Ага, на батьківських зборах нам були ціну озвучили приватної охорони..половина відразу відмовилась платити.

Крім того, а приватні охоронці призову не підлягають? Альтернатива поліції є? Хоча б комісовані військові? Немає. Чи Ви вважаєте безпеку дітей чимось неважливим? Я б ще й рамки всюди поставила. Бо приносять вже до школи і гранати і стволи.
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20.08.2024 21:39 Ответить
Так платити й повинна держава за цю послугу, а не батьки. А штат до приватної охорони можна набрати із комісованих військових. А мусара- ухилянти хай йдуть і воюють. А не кошмарять народ по країні, а потім ще й на пенсію йдуть здоровими бугаями. Безпека дітей дуже важлива.
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20.08.2024 21:45 Ответить
То спочатку треба набрати))) так саме, як й воєнруків. Їх набрали? Мабудь ні, раз питання виникло.

Держава буде платити за охорону?? Буде - Вам ж запропонували - охорону поліцейськими. Приватну охорону бюджет оплачувати не буде. ДУСю - тут на форумі всі хором відправили на фронт.

Поліцейських на комісованих військових можна заміняти вже в процесі. Бо - комісовані, то скоріш за все внаслідок поранень. І всі з ПТСР. З ними спочатку повинні працювати психологи, щоб доти медвисновок - зможе він працювати з дітьми чи ні.

До початку навчального року залишилось півтора тижня. Тут - або приймати охорону поліцією, або винаймати приватну. Або впертися й відмовитись - поліція нехай воює, а приватну - нехочу оплачувати. Держава не буде додаткові витрати на себе брати - бо не прописано в бюджеті цього року.

Тому - вирішувати батькам. Доречі, оті вересневі лінійки поліція постійно і раніше охороняла. Кілька по формі, й з десяток у штатському. Питання просто ніхто не піднімав, статтей не було. Не було б цієї статті - ніхто б так не збуджувався. Прийняли б охорону шкіл як належне. Мовчки.
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20.08.2024 22:06 Ответить
Так то до мене претензії що не набрали? І не треба вигадувати колесо наново. Просто поцікавтеся як здійснюється охорона шкіл та лікарень наприклад у Штатах. Добраніч.
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20.08.2024 22:26 Ответить
Поцікавилась. Камери+оператор, металодетектори. Охоронці з ліцензіями+курс психології. Мін 3 чоловіка для обходу +на вхідних дверях.

Не питання, хто таку систему оплатить? На 1 вересня поточного року? Бюджетом такі витрати не передбачені.

Добраніч
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20.08.2024 22:48 Ответить
А викликати наряд по 102 це вже "не по фен шую"?!
Коли я навчався, ніяких мусорів по школі не блукало і мобільних не було, і шокерів-перцових не було.
І якось виживали...
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20.08.2024 21:33 Ответить
Знаєте, у тих поліцейськіх завдання - охороняти, недопускати. Ви праві, на труп/трупи й дід вахтер 102 може визвати.
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20.08.2024 21:42 Ответить
Вы не поверите.
Зуб даю. Я застал времена когда (какая там школа).
Милиция не боялась своего народа. У РОВД не было металлических заборов, и у входа с автоматом и бронике часовой не ходил. Еще (*** буду) патрули не обирали пьяных, а участковый в кобуре носил огурец и стограмовый граненный стакан.
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20.08.2024 21:57 Ответить
В школах треба поліцію і то бажано по 2 на школу, в деяких сильний булинг або забирання грошей, торгівля наркотиками....

тільки от та поліція має бути незалежна від начальства яке це все покриває часто, тому що в тих справах найчастіше замішані діти правоохоронців
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20.08.2024 21:40 Ответить
Судячи з заголовку, наряди поліції успішно наступають на школи.
Полонених брати будуть?
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20.08.2024 21:07 Ответить
Будут проводить "уроки счастья", которые анонсировала Зеленская.
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20.08.2024 21:10 Ответить
Ментовські "урокі счястья" - це щось з серії садо-мазо.

Скумбрія така фантазерка...
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20.08.2024 21:18 Ответить
Ну судя по всему, там действительно то еще "садо-мазо" будет...

"Курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - написала Олена Зеленська.

Зокрема, на курсі буде йтися про:

вміння будувати стосунки з людьми

творчість і вміння бути творцем свого життя"

людинознавство" - про розуміння того, що означає бути людиною

вміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід

цінності й те, як важливо знати сенси життя

емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення

ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього
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20.08.2024 21:29 Ответить
Джек-різник теж людинознавством займався 😁

А взагалі до ЗЄ та його дружини всі були нещасні і не знали, як стосунки заводити.
Заключали шлюби і дітей робили від ненависті один до одного.

Курво... Світ їбанувся, а у Шапітолії все стабільно.
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20.08.2024 21:45 Ответить
А разве их не ветром надувает?
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20.08.2024 21:59 Ответить
У Кривому Розі мабуть часом так.
Мамі Римі так з кар'єру надуло, що синок по життю поплавлений вийшов.
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20.08.2024 22:04 Ответить
Я тобі більше скажу. До досить серйозних компаній приходять коучі і навчають дорослих дядек та тіток емпатії. Бо це дуже допомагає колективу. 😁
Причому одразу після отримання цієї позитивної компетенції дяді та тьоті серуть один на одного заради кар'єри та бабла.
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20.08.2024 21:50 Ответить
Непосильну роботу треба показати ..Як і свою незамінність ..Аби не на фронт ..
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20.08.2024 21:12 Ответить
аби тільки не на фронт

і ніхто ж не називає їх ухилянтами, як і тьму тьмущу інших силовиків та блатних
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20.08.2024 21:18 Ответить
Це ті озброєні автоматами та в повному екіпіруванні бійці що не навчені сидіти у окопах?))) Наша служба і апасна і трудна!)))
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20.08.2024 21:20 Ответить
Ні, ні в якому разі не можна відправляти таких підготовлених людей в окопи. Хіба без них ми зможемо існувати?
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20.08.2024 21:23 Ответить
Мєнти СРСР перетворились в МУСОРІВ - і ця так звана ПОЛЮЦІЯ влади теж стала СМІТНИКОМ НЕ правової узурпованої влади
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20.08.2024 21:24 Ответить
Я думаю чтобы Клименко отправил на фронт эти пару тысяч бронированных полецаевюююНашим детям на много было бы полегчеюююили их воспитывают уже в духе ГУЛАГА... БОЖЕ КУДА КАТИТСЯ уКРАИНА..НАВЕРНОЕ В Северную Корею
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20.08.2024 21:27 Ответить
збочинці у формі у дитячих закладах.Це *******.
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20.08.2024 21:30 Ответить
За порядком в школі можуть повинні батьки і вчителі слідкувати.А клименківські ухилянти мають з автоматами забезпечувати порядок у прифронтових зонах,тилах армії,на споконвічних наших землях Курщини і Білгородщини.
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20.08.2024 21:38 Ответить
Яка ціль, і як раніше обходились без цих ухилянтів в школах?
Чи в нас немає куди задіяти здорових відгодованих озброєних екіпірованих мотивованих бійців?
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20.08.2024 21:40 Ответить
Просто незаменимые.
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20.08.2024 21:40 Ответить
IMHO:
Взагалі, поліцейська охорона в школах, це ТУПОЙ РОЗВОД лохів батьків!
Брудна гра на батьківських почуттях.
Злочинність та НВ у школах набагато НИЖЧІ чим навіть у сусідніх дворах та на дорозі в школу / зі школи.
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20.08.2024 21:42 Ответить
Вчителям зарплатню не те що підвищили, а навпаки зняли деякі надбавки, МОНі випрожняються, придумуючи чергову реформу реформи, крайній дитиноцентризм, повна анархія та безвідповідальність дітей, вчителі безправні та затуркані місцевими князьками директорами та батьками, що вимагають гарних оцінок та "особливий підхід" до їх "вундеркіндів". Рівень знань та моралі дітей падає кожен рік. Всі чули оце "іпааать", "та ну нах..." в цих зграях тінейджерів з порожніми очима та рузьке репом. Скільки випадків, коли таку молодь за декілька тисяч підкупають в рашистських ТГ каналах, щоб наші (?) діти спалювали автівки військових, релейні шафи на залізниці. Чи це не дно освіти, пан Лісовий? Безвідповідальність дітей призводить до безвідповідальної поведінки!
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20.08.2024 21:45 Ответить
Клименківські ухилянти будут прятаться за спинами школьников? Может эту шоблу ментов лучше отправить на Покровский напрямок? Там надо защищать детей!
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20.08.2024 21:46 Ответить
Ніхто не забороняє йти добровольцем на фронт навіть якщо ти інвалід 3 групи ..А тут 200 000 здорових неухилянтів в законі
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20.08.2024 21:47 Ответить
4000 ухилянтів
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20.08.2024 21:56 Ответить
і с зарплатнею більше ніж у діректора школи. Сьогодні їхав через блок-пост з боку бойових дій на військовому транспорті по хозпотрібам. Ось така падла доколупалася, чому номер брудний, не читається. Стоїт собі таке бидло на блокпосту, сумує по Трукаму і драгеру. Ще участник бойових дій 99% і бойові отримує. До ЛБЗ 40 км
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20.08.2024 22:46 Ответить
Демонстрація бурної діяльності і жалюгідне обгрунтування необхідності утримувати репресивну армію в тилу.
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20.08.2024 22:43 Ответить
я дивуюся, як думка не прийшла Клименко у дитячі заклади мусорів пристроїти і я думаю можна для посилення групи податкових інспекторів додати
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20.08.2024 22:49 Ответить
І вертухаїв з пеніціарних служб
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20.08.2024 22:50 Ответить
Це не просто марнотратство під час війни. Це диверсія на мільярди - свідоме розкрадання бюджетних коштів на непотрібних псевдоохоронців, які мали б воювати на фронті. Клименко і ЗЕшахраї створюють армію ментів-ухилянтів з псевдо-офіцерів псевдо-"Служби освітньої безпеки".
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20.08.2024 22:46 Ответить
А чого ж, прикольно. При цьому поліцай буде отримувати у 3-5 разів більше за вчителя. А взагалі нах ті вчителі? Добавте ще декілька вертухаїв на школу і вся наука. Якщо серйозно, то у густонаселених районах, де великі школи, то одного працівника охорони може й мало бути. Але є ще профілактична робота поліції, робота за викликом. Так що "наближені до шкіл" можуть бути, але не у кожній школі. Оце шара для "поліцейських".
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21.08.2024 07:13 Ответить
П'ять з лишком тисяч?
Може на покровський чи купянський напрямок?
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21.08.2024 08:01 Ответить
Хожу на рибалку через ''самосіяний'' сквер, то постійно в холодочку стоїть патрульна поліцейська машина. Ось так вони службу тягнуть ''в поті ліца''. Теж буде і по школах-від нудьги будуть до старшокласниць чіплятися.
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21.08.2024 09:45 Ответить
 
 