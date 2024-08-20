С сентября к школам будут приближены 2 тыс. нарядов полиции, - Клименко

Министерство внутренних дел с сентября приблизит к школам более 2 тысяч полицейских патрулей.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с сентября приближаем более 2 тысяч нарядов, то есть патрулей, к средним учебным заведениям. Плюс к этому будут подключены 1300 ювенальных офицеров полиции, 195 школьных офицеров полиции, 1600 полицейских офицеров громад", - отметил Клименко.

Министр отметил, что до конца этого года закончат соответствующее обучение и приступят к выполнению своих обязанностей 1300 офицеров "Службы образовательной безопасности".

"Мы говорим и о школьных офицерах безопасности и об офицерах "Службы образовательной безопасности". 763 таких офицера, которые прошли обучение в рамках 6-4 месяцев, в понедельник уже приступили к выполнению своих обязанностей. До конца года заканчивают обучение и приступают к выполнению своих обязанностей примерно 1300 этих офицеров безопасности", - заявил глава МВД.

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