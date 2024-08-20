З вересня до шкіл будуть наближені 2 тис. нарядів поліції, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ із вересня наблизить до шкіл понад 2 тисячі поліцейських патрулів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з вересня наближаємо більше 2 тисяч нарядів, тобто патрулів, до середніх закладів освіти. Плюс до цього будуть підключені 1300 ювенальних офіцерів поліції, 195 шкільних офіцерів поліції, 1600 поліцейських офіцерів громади", - зазначив Клименко.

Міністр зазначив, що до кінця цього року закінчать відповідне навчання і приступлять до виконання своїх обов’язків 1300 офіцерів "Служби освітньої безпеки".

"Ми говоримо і про шкільних офіцерів безпеки, і про офіцерів "Служби освітньої безпеки". 763 таких офіцери, які пройшли навчання у рамках 6-4 місяців, у понеділок вже приступили до виконання своїх обов’язків. До кінця року закінчують навчання і приступають до виконання своїх обов’язків приблизно 1300 цих офіцерів безпеки", - заявив очільник МВС.

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