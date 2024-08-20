УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11466 відвідувачів онлайн
Новини
2 930 44

З вересня до шкіл будуть наближені 2 тис. нарядів поліції, - Клименко

поліція,нацполіція

Міністерство внутрішніх справ із вересня наблизить до шкіл понад 2 тисячі поліцейських патрулів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з вересня наближаємо більше 2 тисяч нарядів, тобто патрулів, до середніх закладів освіти. Плюс до цього будуть підключені 1300 ювенальних офіцерів поліції, 195 шкільних офіцерів поліції, 1600 поліцейських офіцерів громади", - зазначив Клименко.

Міністр зазначив, що до кінця цього року закінчать відповідне навчання і приступлять до виконання своїх обов’язків 1300 офіцерів "Служби освітньої безпеки".

"Ми говоримо і про шкільних офіцерів безпеки, і про офіцерів "Служби освітньої безпеки". 763 таких офіцери, які пройшли навчання у рамках 6-4 місяців, у понеділок вже приступили до виконання своїх обов’язків. До кінця року закінчують навчання і приступають до виконання своїх обов’язків приблизно 1300 цих офіцерів безпеки", - заявив очільник МВС.

Читайте також: Міносвіти затвердило оновлену навчальну програму "Захист України" для шкіл

Автор: 

Нацполіція (15147) школа (2206) Клименко Ігор (483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Ще багатотисячна товпа заброньованих ухилянтів, яким ну ніяк неможна на фронт!
показати весь коментар
20.08.2024 21:02
+11
Непосильну роботу треба показати ..Як і свою незамінність ..Аби не на фронт ..
показати весь коментар
20.08.2024 21:12
+9
Судячи з заголовку, наряди поліції успішно наступають на школи.
Полонених брати будуть?
показати весь коментар
20.08.2024 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще багатотисячна товпа заброньованих ухилянтів, яким ну ніяк неможна на фронт!
показати весь коментар
20.08.2024 21:02 Відповісти
Раніше це просто не афішували. В мене малий коли навчався, то в них в школі завжди було 2 поліцейських. Бо до школи то бухі батьки, то драгділери, то ще якась фігня лізла. Був охоронець-пенсіонер на вахті й наряд блукав етажами, територією.

Школа звичайна. І наскільки знаю, в інших школах району теж саме було. Просто зараз зеленим вигідно нас всіх між собою пересварити, щоб відволікти від дій самої зелені..
показати весь коментар
20.08.2024 21:13 Відповісти
Охорона у школах звісно потрібна. Проте те що коїться зараз мені нагадує наприклад, паспортні столи часів совка та й в Україні в 90ті- 00ві. Коли начальник паспортного столу, зазвичай жінка з погонами капітана, а інколи й майора. Яка піде на пенсію у 40- 45 років. Ось те саме коїться і зараз. Все одно, більшої загрози аніж відшити аклашів та торчків вони не попередять. А з цим впорається і звичайні приватні охоронні компанії.
показати весь коментар
20.08.2024 21:31 Відповісти
Ага, на батьківських зборах нам були ціну озвучили приватної охорони..половина відразу відмовилась платити.

Крім того, а приватні охоронці призову не підлягають? Альтернатива поліції є? Хоча б комісовані військові? Немає. Чи Ви вважаєте безпеку дітей чимось неважливим? Я б ще й рамки всюди поставила. Бо приносять вже до школи і гранати і стволи.
показати весь коментар
20.08.2024 21:39 Відповісти
Так платити й повинна держава за цю послугу, а не батьки. А штат до приватної охорони можна набрати із комісованих військових. А мусара- ухилянти хай йдуть і воюють. А не кошмарять народ по країні, а потім ще й на пенсію йдуть здоровими бугаями. Безпека дітей дуже важлива.
показати весь коментар
20.08.2024 21:45 Відповісти
То спочатку треба набрати))) так саме, як й воєнруків. Їх набрали? Мабудь ні, раз питання виникло.

Держава буде платити за охорону?? Буде - Вам ж запропонували - охорону поліцейськими. Приватну охорону бюджет оплачувати не буде. ДУСю - тут на форумі всі хором відправили на фронт.

Поліцейських на комісованих військових можна заміняти вже в процесі. Бо - комісовані, то скоріш за все внаслідок поранень. І всі з ПТСР. З ними спочатку повинні працювати психологи, щоб доти медвисновок - зможе він працювати з дітьми чи ні.

До початку навчального року залишилось півтора тижня. Тут - або приймати охорону поліцією, або винаймати приватну. Або впертися й відмовитись - поліція нехай воює, а приватну - нехочу оплачувати. Держава не буде додаткові витрати на себе брати - бо не прописано в бюджеті цього року.

Тому - вирішувати батькам. Доречі, оті вересневі лінійки поліція постійно і раніше охороняла. Кілька по формі, й з десяток у штатському. Питання просто ніхто не піднімав, статтей не було. Не було б цієї статті - ніхто б так не збуджувався. Прийняли б охорону шкіл як належне. Мовчки.
показати весь коментар
20.08.2024 22:06 Відповісти
Так то до мене претензії що не набрали? І не треба вигадувати колесо наново. Просто поцікавтеся як здійснюється охорона шкіл та лікарень наприклад у Штатах. Добраніч.
показати весь коментар
20.08.2024 22:26 Відповісти
Поцікавилась. Камери+оператор, металодетектори. Охоронці з ліцензіями+курс психології. Мін 3 чоловіка для обходу +на вхідних дверях.

Не питання, хто таку систему оплатить? На 1 вересня поточного року? Бюджетом такі витрати не передбачені.

Добраніч
показати весь коментар
20.08.2024 22:48 Відповісти
А викликати наряд по 102 це вже "не по фен шую"?!
Коли я навчався, ніяких мусорів по школі не блукало і мобільних не було, і шокерів-перцових не було.
І якось виживали...
показати весь коментар
20.08.2024 21:33 Відповісти
Знаєте, у тих поліцейськіх завдання - охороняти, недопускати. Ви праві, на труп/трупи й дід вахтер 102 може визвати.
показати весь коментар
20.08.2024 21:42 Відповісти
Вы не поверите.
Зуб даю. Я застал времена когда (какая там школа).
Милиция не боялась своего народа. У РОВД не было металлических заборов, и у входа с автоматом и бронике часовой не ходил. Еще (*** буду) патрули не обирали пьяных, а участковый в кобуре носил огурец и стограмовый граненный стакан.
показати весь коментар
20.08.2024 21:57 Відповісти
В школах треба поліцію і то бажано по 2 на школу, в деяких сильний булинг або забирання грошей, торгівля наркотиками....

тільки от та поліція має бути незалежна від начальства яке це все покриває часто, тому що в тих справах найчастіше замішані діти правоохоронців
показати весь коментар
20.08.2024 21:40 Відповісти
Судячи з заголовку, наряди поліції успішно наступають на школи.
Полонених брати будуть?
показати весь коментар
20.08.2024 21:07 Відповісти
Будут проводить "уроки счастья", которые анонсировала Зеленская.
показати весь коментар
20.08.2024 21:10 Відповісти
Ментовські "урокі счястья" - це щось з серії садо-мазо.

Скумбрія така фантазерка...
показати весь коментар
20.08.2024 21:18 Відповісти
Ну судя по всему, там действительно то еще "садо-мазо" будет...

"Курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - написала Олена Зеленська.

Зокрема, на курсі буде йтися про:

вміння будувати стосунки з людьми

творчість і вміння бути творцем свого життя"

людинознавство" - про розуміння того, що означає бути людиною

вміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід

цінності й те, як важливо знати сенси життя

емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення

ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього
показати весь коментар
20.08.2024 21:29 Відповісти
Джек-різник теж людинознавством займався 😁

А взагалі до ЗЄ та його дружини всі були нещасні і не знали, як стосунки заводити.
Заключали шлюби і дітей робили від ненависті один до одного.

Курво... Світ їбанувся, а у Шапітолії все стабільно.
показати весь коментар
20.08.2024 21:45 Відповісти
А разве их не ветром надувает?
показати весь коментар
20.08.2024 21:59 Відповісти
У Кривому Розі мабуть часом так.
Мамі Римі так з кар'єру надуло, що синок по життю поплавлений вийшов.
показати весь коментар
20.08.2024 22:04 Відповісти
Я тобі більше скажу. До досить серйозних компаній приходять коучі і навчають дорослих дядек та тіток емпатії. Бо це дуже допомагає колективу. 😁
Причому одразу після отримання цієї позитивної компетенції дяді та тьоті серуть один на одного заради кар'єри та бабла.
показати весь коментар
20.08.2024 21:50 Відповісти
Непосильну роботу треба показати ..Як і свою незамінність ..Аби не на фронт ..
показати весь коментар
20.08.2024 21:12 Відповісти
аби тільки не на фронт

і ніхто ж не називає їх ухилянтами, як і тьму тьмущу інших силовиків та блатних
показати весь коментар
20.08.2024 21:18 Відповісти
Це ті озброєні автоматами та в повному екіпіруванні бійці що не навчені сидіти у окопах?))) Наша служба і апасна і трудна!)))
показати весь коментар
20.08.2024 21:20 Відповісти
Ні, ні в якому разі не можна відправляти таких підготовлених людей в окопи. Хіба без них ми зможемо існувати?
показати весь коментар
20.08.2024 21:23 Відповісти
Мєнти СРСР перетворились в МУСОРІВ - і ця так звана ПОЛЮЦІЯ влади теж стала СМІТНИКОМ НЕ правової узурпованої влади
показати весь коментар
20.08.2024 21:24 Відповісти
Я думаю чтобы Клименко отправил на фронт эти пару тысяч бронированных полецаевюююНашим детям на много было бы полегчеюююили их воспитывают уже в духе ГУЛАГА... БОЖЕ КУДА КАТИТСЯ уКРАИНА..НАВЕРНОЕ В Северную Корею
показати весь коментар
20.08.2024 21:27 Відповісти
збочинці у формі у дитячих закладах.Це *******.
показати весь коментар
20.08.2024 21:30 Відповісти
За порядком в школі можуть повинні батьки і вчителі слідкувати.А клименківські ухилянти мають з автоматами забезпечувати порядок у прифронтових зонах,тилах армії,на споконвічних наших землях Курщини і Білгородщини.
показати весь коментар
20.08.2024 21:38 Відповісти
Яка ціль, і як раніше обходились без цих ухилянтів в школах?
Чи в нас немає куди задіяти здорових відгодованих озброєних екіпірованих мотивованих бійців?
показати весь коментар
20.08.2024 21:40 Відповісти
Просто незаменимые.
показати весь коментар
20.08.2024 21:40 Відповісти
IMHO:
Взагалі, поліцейська охорона в школах, це ТУПОЙ РОЗВОД лохів батьків!
Брудна гра на батьківських почуттях.
Злочинність та НВ у школах набагато НИЖЧІ чим навіть у сусідніх дворах та на дорозі в школу / зі школи.
показати весь коментар
20.08.2024 21:42 Відповісти
Вчителям зарплатню не те що підвищили, а навпаки зняли деякі надбавки, МОНі випрожняються, придумуючи чергову реформу реформи, крайній дитиноцентризм, повна анархія та безвідповідальність дітей, вчителі безправні та затуркані місцевими князьками директорами та батьками, що вимагають гарних оцінок та "особливий підхід" до їх "вундеркіндів". Рівень знань та моралі дітей падає кожен рік. Всі чули оце "іпааать", "та ну нах..." в цих зграях тінейджерів з порожніми очима та рузьке репом. Скільки випадків, коли таку молодь за декілька тисяч підкупають в рашистських ТГ каналах, щоб наші (?) діти спалювали автівки військових, релейні шафи на залізниці. Чи це не дно освіти, пан Лісовий? Безвідповідальність дітей призводить до безвідповідальної поведінки!
показати весь коментар
20.08.2024 21:45 Відповісти
Клименківські ухилянти будут прятаться за спинами школьников? Может эту шоблу ментов лучше отправить на Покровский напрямок? Там надо защищать детей!
показати весь коментар
20.08.2024 21:46 Відповісти
Ніхто не забороняє йти добровольцем на фронт навіть якщо ти інвалід 3 групи ..А тут 200 000 здорових неухилянтів в законі
показати весь коментар
20.08.2024 21:47 Відповісти
4000 ухилянтів
показати весь коментар
20.08.2024 21:56 Відповісти
і с зарплатнею більше ніж у діректора школи. Сьогодні їхав через блок-пост з боку бойових дій на військовому транспорті по хозпотрібам. Ось така падла доколупалася, чому номер брудний, не читається. Стоїт собі таке бидло на блокпосту, сумує по Трукаму і драгеру. Ще участник бойових дій 99% і бойові отримує. До ЛБЗ 40 км
показати весь коментар
20.08.2024 22:46 Відповісти
Демонстрація бурної діяльності і жалюгідне обгрунтування необхідності утримувати репресивну армію в тилу.
показати весь коментар
20.08.2024 22:43 Відповісти
я дивуюся, як думка не прийшла Клименко у дитячі заклади мусорів пристроїти і я думаю можна для посилення групи податкових інспекторів додати
показати весь коментар
20.08.2024 22:49 Відповісти
І вертухаїв з пеніціарних служб
показати весь коментар
20.08.2024 22:50 Відповісти
Це не просто марнотратство під час війни. Це диверсія на мільярди - свідоме розкрадання бюджетних коштів на непотрібних псевдоохоронців, які мали б воювати на фронті. Клименко і ЗЕшахраї створюють армію ментів-ухилянтів з псевдо-офіцерів псевдо-"Служби освітньої безпеки".
показати весь коментар
20.08.2024 22:46 Відповісти
А чого ж, прикольно. При цьому поліцай буде отримувати у 3-5 разів більше за вчителя. А взагалі нах ті вчителі? Добавте ще декілька вертухаїв на школу і вся наука. Якщо серйозно, то у густонаселених районах, де великі школи, то одного працівника охорони може й мало бути. Але є ще профілактична робота поліції, робота за викликом. Так що "наближені до шкіл" можуть бути, але не у кожній школі. Оце шара для "поліцейських".
показати весь коментар
21.08.2024 07:13 Відповісти
П'ять з лишком тисяч?
Може на покровський чи купянський напрямок?
показати весь коментар
21.08.2024 08:01 Відповісти
Хожу на рибалку через ''самосіяний'' сквер, то постійно в холодочку стоїть патрульна поліцейська машина. Ось так вони службу тягнуть ''в поті ліца''. Теж буде і по школах-від нудьги будуть до старшокласниць чіплятися.
показати весь коментар
21.08.2024 09:45 Відповісти
 
 