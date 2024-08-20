З вересня до шкіл будуть наближені 2 тис. нарядів поліції, - Клименко
Міністерство внутрішніх справ із вересня наблизить до шкіл понад 2 тисячі поліцейських патрулів.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми з вересня наближаємо більше 2 тисяч нарядів, тобто патрулів, до середніх закладів освіти. Плюс до цього будуть підключені 1300 ювенальних офіцерів поліції, 195 шкільних офіцерів поліції, 1600 поліцейських офіцерів громади", - зазначив Клименко.
Міністр зазначив, що до кінця цього року закінчать відповідне навчання і приступлять до виконання своїх обов’язків 1300 офіцерів "Служби освітньої безпеки".
"Ми говоримо і про шкільних офіцерів безпеки, і про офіцерів "Служби освітньої безпеки". 763 таких офіцери, які пройшли навчання у рамках 6-4 місяців, у понеділок вже приступили до виконання своїх обов’язків. До кінця року закінчують навчання і приступають до виконання своїх обов’язків приблизно 1300 цих офіцерів безпеки", - заявив очільник МВС.
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Школа звичайна. І наскільки знаю, в інших школах району теж саме було. Просто зараз зеленим вигідно нас всіх між собою пересварити, щоб відволікти від дій самої зелені..
Крім того, а приватні охоронці призову не підлягають? Альтернатива поліції є? Хоча б комісовані військові? Немає. Чи Ви вважаєте безпеку дітей чимось неважливим? Я б ще й рамки всюди поставила. Бо приносять вже до школи і гранати і стволи.
Держава буде платити за охорону?? Буде - Вам ж запропонували - охорону поліцейськими. Приватну охорону бюджет оплачувати не буде. ДУСю - тут на форумі всі хором відправили на фронт.
Поліцейських на комісованих військових можна заміняти вже в процесі. Бо - комісовані, то скоріш за все внаслідок поранень. І всі з ПТСР. З ними спочатку повинні працювати психологи, щоб доти медвисновок - зможе він працювати з дітьми чи ні.
До початку навчального року залишилось півтора тижня. Тут - або приймати охорону поліцією, або винаймати приватну. Або впертися й відмовитись - поліція нехай воює, а приватну - нехочу оплачувати. Держава не буде додаткові витрати на себе брати - бо не прописано в бюджеті цього року.
Тому - вирішувати батькам. Доречі, оті вересневі лінійки поліція постійно і раніше охороняла. Кілька по формі, й з десяток у штатському. Питання просто ніхто не піднімав, статтей не було. Не було б цієї статті - ніхто б так не збуджувався. Прийняли б охорону шкіл як належне. Мовчки.
Не питання, хто таку систему оплатить? На 1 вересня поточного року? Бюджетом такі витрати не передбачені.
Добраніч
Коли я навчався, ніяких мусорів по школі не блукало і мобільних не було, і шокерів-перцових не було.
І якось виживали...
Зуб даю. Я застал времена когда (какая там школа).
Милиция не боялась своего народа. У РОВД не было металлических заборов, и у входа с автоматом и бронике часовой не ходил. Еще (*** буду) патрули не обирали пьяных, а участковый в кобуре носил огурец и стограмовый граненный стакан.
тільки от та поліція має бути незалежна від начальства яке це все покриває часто, тому що в тих справах найчастіше замішані діти правоохоронців
Полонених брати будуть?
Скумбрія така фантазерка...
"Курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - написала Олена Зеленська.
Зокрема, на курсі буде йтися про:
вміння будувати стосунки з людьми
творчість і вміння бути творцем свого життя"
людинознавство" - про розуміння того, що означає бути людиною
вміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним
мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід
цінності й те, як важливо знати сенси життя
емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення
ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього
А взагалі до ЗЄ та його дружини всі були нещасні і не знали, як стосунки заводити.
Заключали шлюби і дітей робили від ненависті один до одного.
Курво... Світ їбанувся, а у Шапітолії все стабільно.
Мамі Римі так з кар'єру надуло, що синок по життю поплавлений вийшов.
Причому одразу після отримання цієї позитивної компетенції дяді та тьоті серуть один на одного заради кар'єри та бабла.
і ніхто ж не називає їх ухилянтами, як і тьму тьмущу інших силовиків та блатних
можутьповинні батьки і вчителі слідкувати.А клименківські ухилянти мають з автоматами забезпечувати порядок у прифронтових зонах,тилах армії,на споконвічних наших землях Курщини і Білгородщини.
Чи в нас немає куди задіяти здорових відгодованих озброєних екіпірованих мотивованих бійців?
Взагалі, поліцейська охорона в школах, це ТУПОЙ РОЗВОД лохів батьків!
Брудна гра на батьківських почуттях.
Злочинність та НВ у школах набагато НИЖЧІ чим навіть у сусідніх дворах та на дорозі в школу / зі школи.
Може на покровський чи купянський напрямок?