Навколо Києва знищено близько 15 дронів та кілька ракет, в столиці без руйнувань, - КМВА

Цієї ночі ворог знов завдав комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, спочатку тривога була пов’язана із атакою ворожих дронів, попередньо типу "Shahed".

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Беспілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні Сили). Все, що летіло на столицю України – знищено", інформує Попко.

Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта - локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці - без руйнувань.

Як повідомлялося, на Київщині теж є збиті цілі. Минулося без влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури.