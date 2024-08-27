Нічна атака на Київщину: Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає

Другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину комбіновано, застосовуючи ударні дрони та ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що тривога в регіоні триває вже понад 8 годин.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться у повідомленні.

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За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання травʼяного настилу та лісової підстилки поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Пожежі ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Як повідомлялося, 26 серпня під час масованої атаки було пошкоджено інфраструктурні об’єкти, є постраждалі.