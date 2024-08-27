Ночная атака на Киевщину: Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет
Вторую ночь подряд враг массированно атакует Киевскую область комбинированно, применяя ударные дроны и ракеты.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что тревога в регионе продолжается уже более 8 часов.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.
По оперативной информации, в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки за пределами населенных пунктов в нескольких громадах области. Пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.
Оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки.
Как сообщалось, 26 августа во время массированной атаки были повреждены инфраструктурные объекты, есть пострадавшие.
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