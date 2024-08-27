Київ відбив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку ворога
Вночі 27 серпня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району, виникла пожежа.
Топ коментарі
+4 Лазоренко Лариса
показати весь коментар27.08.2024 09:11
+1 Микола Січень #486030
показати весь коментар27.08.2024 07:35
+1 Влад Крук #534638
показати весь коментар27.08.2024 07:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
26 серпня 23:22 - триває
10 год. 06 хв.===========Це офіційна карта повітряних тривог
Дякую, що ми живі і несамотні завдяки всім вам!
Щодня в мене все більше підстав вважати, що крім нас самих нікому в світі не хочеться вийти в цієї війни переможцями. Тільки для нас це ЖИТТЯ, для всіх інших комікси.
І це жахливо, бо.з таким підходом саме оточення Байдена зробить все і більше аби росія з китаєм втопила весь світ в крові і полом'ї заради вічної влади пусі