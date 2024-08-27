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Новини
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Київ відбив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку ворога

30 липня в Україні не планують відключати світло

Вночі 27 серпня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться в повідомленні.

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Також зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району, виникла пожежа. 

Автор: 

Київ (19424) обстріл (28284) Повітряні атаки на Київ (753)


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Топ коментарі
+4
Щодня в мене все більше підстав аби пишатися нашим Військом і Рятувальниками, звичайними Людьми які і в радості і в горі залишаються Людьми небайдужими.
Дякую, що ми живі і несамотні завдяки всім вам!

Щодня в мене все більше підстав вважати, що крім нас самих нікому в світі не хочеться вийти в цієї війни переможцями. Тільки для нас це ЖИТТЯ, для всіх інших комікси.
І це жахливо, бо.з таким підходом саме оточення Байдена зробить все і більше аби росія з китаєм втопила весь світ в крові і полом'ї заради вічної влади пусі
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27.08.2024 09:11
+1
Тривога в Києві триває,а вони вже фсьо відбили...
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27.08.2024 07:35
+1
Відосик вечором про великі успіхи в курській області принесе велике піднесення 73% лекторату від "полководця" всіх епох і віків.
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27.08.2024 07:41
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Тривога в Києві триває,а вони вже фсьо відбили...
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27.08.2024 07:35 Відповісти
По-перше, відбили не вони, а ППО. А по-друге, відбій тривоги був в Києві в 7.11, а ти в 7.35 пишеш що тривога триває.
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27.08.2024 08:18 Відповісти
Київська область

26 серпня 23:22 - триває

10 год. 06 хв.===========Це офіційна карта повітряних тривог
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27.08.2024 09:31 Відповісти
Спочатку ти пишеш що тривога в Києві, потім мені відповідаєш-що тривога в обасті. Ще раз-в області тривога тривала, а в Києві в 7.11 закінчилася. Тож твій перший комент був не в тему.
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27.08.2024 18:37 Відповісти
На карті повітряних тривог і Києв,і область в червоних тоних..
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27.08.2024 19:43 Відповісти
В Києві сирени волали про відбій. У додатку Тривога та в тг Реальний Київ було про відбій. Що там ще треба було слухати та дивитися ?
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27.08.2024 20:16 Відповісти
Ти мене достав..Йди вже ...
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27.08.2024 20:34 Відповісти
Ну, ясно. Зраду вкинув і все-дістали.
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27.08.2024 21:44 Відповісти
10.45 Тривога доси тривае...
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27.08.2024 10:41 Відповісти
Головне щоб ніхто в Конча-Заспії не постраждав та їх маєтки.
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27.08.2024 07:37 Відповісти
прилетіло також, Поярков відос випустив вже, він там живе
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27.08.2024 08:24 Відповісти
Відосик вечором про великі успіхи в курській області принесе велике піднесення 73% лекторату від "полководця" всіх епох і віків.
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27.08.2024 07:41 Відповісти
уйло стояло на колінах і било поклони аллаху, Корану і чеченцям. Очікуйте на терористичні акти, бо Чечня - це центр підготовки терористів.
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27.08.2024 08:27 Відповісти
Ще не вечір...
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27.08.2024 08:49 Відповісти
Щодня в мене все більше підстав аби пишатися нашим Військом і Рятувальниками, звичайними Людьми які і в радості і в горі залишаються Людьми небайдужими.
Дякую, що ми живі і несамотні завдяки всім вам!

Щодня в мене все більше підстав вважати, що крім нас самих нікому в світі не хочеться вийти в цієї війни переможцями. Тільки для нас це ЖИТТЯ, для всіх інших комікси.
І це жахливо, бо.з таким підходом саме оточення Байдена зробить все і більше аби росія з китаєм втопила весь світ в крові і полом'ї заради вічної влади пусі
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27.08.2024 09:11 Відповісти
 
 