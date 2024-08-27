Київ відбив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку ворога

Вночі 27 серпня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів" на Запоріжжя: дві людини загинули (оновлено)

Також зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району, виникла пожежа.