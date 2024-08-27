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Нічна атака "шахедів" на Запоріжжя: дві людини загинули (оновлено)

шахеди

Росіяни завдали щонайменше сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території", - йдеться в повідомленні.

Згодом Федоров повідомив, що кількість загиблих та поранених збільшилась.

"Наразі у лікарні четверо постраждалих: 

  • 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла.
  • чоловік 59 років у стані середньої тяжкості.
  • дві жінки - 30 та 56 років - з легкими травмами.

Двоє людей - чоловік і жінка - загинули", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Запоріжжя (2261) обстріл (28284)


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На фоні такого якось дивно читати про відновлення доріг на мільйони Криворіжжя . Може усе таки зачекати з тими дорогами,а кошти на захист людей перевести, Паляниці,наприклад,додатково випекти,щоб і оркам не солодко було
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27.08.2024 07:41 Відповісти
та нє-а дє же вори у власті харчєвацца будут...
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27.08.2024 07:56 Відповісти
 
 