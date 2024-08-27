Нічна атака "шахедів" на Запоріжжя: дві людини загинули (оновлено)
Росіяни завдали щонайменше сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території", - йдеться в повідомленні.
Згодом Федоров повідомив, що кількість загиблих та поранених збільшилась.
"Наразі у лікарні четверо постраждалих:
- 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла.
- чоловік 59 років у стані середньої тяжкості.
- дві жінки - 30 та 56 років - з легкими травмами.
Двоє людей - чоловік і жінка - загинули", - йдеться в повідомленні.
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valentyna #410470
показати весь коментар27.08.2024 07:41 Відповісти Мені подобається 2
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.08.2024 07:56 Відповісти Мені подобається 4
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