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Новини
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Росія другу ніч поспіль завдає ракетно-шахедного удару по Україні, вибухи у Києві

ракети,шахеди

Росія завдає масованого комбінованого удару по Україні: слідом за десятками дронів-камікадзе російські військові запустили ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ вночі 27 серпня повідомили про російські ракети та групи "шахедів",які увійшли в повітряний простір України і з півдня, і з північного сходу, і летіли здебільшого в напрямку західних областей.

Перед цим протягом ночі росіяни запустили кілька десятків "шахедів", а також завдали ударів, зокрема, балістичною ракетою по Кривому Рогу та трьома гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по заходу України.

Крім того, протягом ночі ворожі безпілотники маневрували  над Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Сумською, Полтавською, Чернігівською, Житомирською областями.

Вибухи у Києві

Під час повітряної тривоги спочатку  в Києві було чути щонайменше два вибухи.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих ракет у кількох областях, у тому числі на Київ. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, на підступах до Києва працювала ППО.

Близько 4 ранку КОВА знову повідомила про роботу ППО на Київщині.

О 6:45 Повітряні сили повідомили про балістику на Васильків або Обухів.

Атака "Кінджалами"

Росія вночі запустила "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.  За інформацією моніторингових каналів, швидкісні цілі рухалися повз Київ у бік західних регіонів України.

Згодом на Львівщині вони зникли з радара, є попередня інформація про спробу росіян поцілити в енергетичні об'єкти Рівненщини.

Атака "Кинджалами" відбулася на тлі тривалого застосування ворогом ударних безпілотників типу "шахед".

Вже о 3:47 повідомлялося, що відбувся пуск третього "Кинджала" в бік Житомирської та Хмельницької областей.

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Шахедний обстріл

Станом на 6:30 ворожі безпілотники рухаються:

  • БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс на північно-східний напрямок.
  • Шахеди на Кіровоградщині, курс на південь.
  • Шахеди на Харківщині, курс на південь.
  • Шахеди на Сущині північно-східний напрямок.
  • Шахеди на Чернігівщині та Київщина, курс на південь.
  • Дрони на Житомирщині, південний напрям.

Автор: 

безпілотник (4110) крилаті ракети (1071) обстріл (28284) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+7
я би так не сказав - були неприємні влучання.
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27.08.2024 07:17
+4
так це ці кончені мстять, за то що Зеленський не підтримав їхні пропозиції до перемовин, ну після цих ударів, можно по чєсному роз'ї.ати один або два НПЗ, а якщо Байден боїться що в МША бєнзін на 2 цента підніметься хай дасть 2 комплекса Петріотів, вони в нього є, хай дебіла не включає.
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27.08.2024 07:31
+1
Тужились, тужились, собирались, напрягались, а на выходе то все равно - в масштабах Украины - большой пшик получился,
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27.08.2024 07:06
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Тужились, тужились, собирались, напрягались, а на выходе то все равно - в масштабах Украины - большой пшик получился,
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27.08.2024 07:06 Відповісти
я би так не сказав - були неприємні влучання.
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27.08.2024 07:17 Відповісти
так це ці кончені мстять, за то що Зеленський не підтримав їхні пропозиції до перемовин, ну після цих ударів, можно по чєсному роз'ї.ати один або два НПЗ, а якщо Байден боїться що в МША бєнзін на 2 цента підніметься хай дасть 2 комплекса Петріотів, вони в нього є, хай дебіла не включає.
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27.08.2024 07:31 Відповісти
Байден особисто вам чи комусь іншому в Україні щось винен? щось у вашому коментарі воняє порохбиздавом, а от зе який маладєц - "не підтримав пропозиції до перемовин"... скажіть будь ласка а південь хто здав? хто чонгар розмінував? чия шалава-верещсук@ хвалилася про дострокове розмінування переходу в Крим? хто особисто їздив в 2019 контролювати розмінування акваторії азовського моря?
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27.08.2024 09:47 Відповісти
Коли демократи вимагали щоб Україна знищіла і віддала ерефії всі стратегічні бомбардувальники і всі балістичні ядерні ракети, а шахти в 10 поверхів по цей день працює все, а ці демократи на чолі З Клінтоном і Байден там був 1000 відсотків.
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28.08.2024 08:02 Відповісти
Бабах і бух....
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27.08.2024 07:42 Відповісти
Поляніца уже заряджена? Чи вона в одному екземплярі? Насправді то комарині укуси всякі поляніца, а у відповідь Україні ламають кістки
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27.08.2024 07:51 Відповісти
В тій разрекламованій Зелею "ракеті-дроні" Паляниці, бойова частина приблизно як у Шахеда. Тобто вона годиться лише для дрібних ударів (****** систему ПВО, окремий трансформатор, бочку ГСМ.....)
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27.08.2024 08:51 Відповісти
Ото ж, ми паляницею десь вибили вікна, у відповідь нам знесли завод або електростанцію до фундамента.
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27.08.2024 09:13 Відповісти
Суть зовсім не в тому. Бо якщо взагалі вас послухати то виходить, що у бік рашки навіть перднути неможна, бо вони дадут відповіть....
Суть у тому, що це зовсім не чудо-зброя, а-ля аналоговнет, як її рекламує найвеличніший, а звичайна крилата ракета, мала и досить дешева. Це зброя батальйонного рівня
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27.08.2024 15:18 Відповісти
неправильно уловили суть - я говорю, що нам потрібно бити ще більше, тільки не отими мікродронами-паляницями. потрібні ракети, дешеві і багато. Хай не такі точні (фау-2), але багато - накривати прикордонні міста рашистів. Тоді в них бажання стріляти по нам відпаде.
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27.08.2024 19:47 Відповісти
Не все так просто, все задешево не купиш! Треба обирати: ракета - велика ціна, велика швидкість, складно перехопити (балістика); крилата ракета - меньша ціна, меньша швидкість, легше перехопити, потребує складних систем орієнтування, більш економічна ніж балістична ракета, тому може нести більший заряд при однаковій стартовій вазі.
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28.08.2024 13:46 Відповісти
Наші обрали більш дешевий варіант, зменьшили розмір до маразму (що встає питання доцільності використання). Але ціну вже назвали 1млн.у.е.😕 Реальна ії ціна, навряд чи більше 100 тис (найбільш дорога компонента того дрону, це двигун, двигун подібного типу "Jet Engine Turbojet" з тягою 135кг, коштує у китайців 38000. Головки наведення там немає, бортовий компьютер + система орієнтації по GPS можливо інерціальна. Микроконтролер з датчиками - це копійки. Усієї електроніки з сервоприводами там максимум на 2000, корпус це ще десь 2000, тротіл 600 за тону (у РФ правда))
От і думайте для чого це взагалі робилося
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28.08.2024 14:05 Відповісти
На близькому сході ракети роблять з каналізаційних труб та гексогену - дуже руйнівний ефект. Потрібно щось трохи краще.
Є Точка-У, є Грім-2, от такого плану, а крилатим потрібен запуск з літака та гіперзвук, щоб їх не збивали в 100% випадків.
Мільйон баксів за потужність шахеда, який коштує 30-50 шт., щось забагато. І ще не факт, що ту паляницю важко збити, бо всі пво кацапів заточені під такі цілі.
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28.08.2024 18:51 Відповісти
По факту, "ракета-дрон", просто мала крилата ракета (всі крилати ракети, є дронами)
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27.08.2024 08:53 Відповісти
Все в порядку. Все збили, влучань нема.
Олещук.
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27.08.2024 08:02 Відповісти
Аби щось перднути ? Де Олещук казав, наприклад, https://t.me/kpszsu/18332 вчора , що усе збито ?
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27.08.2024 08:25 Відповісти
Може, час запустити розпіарені Боневтіком «ракети-дрони» Паляниці?
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27.08.2024 08:42 Відповісти
Бачу, цензура на Цензорі таки є. Редактор не опублікув ту частину цього посту, яка особисто йому
не подобається.
Можливо, це нова редакційна політика Бутусова.
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27.08.2024 11:02 Відповісти
А чому ми не б`ємо по газо та нафтопроводам? По електростанціям? Страшно чи договорнячок? Україне не б'є навіть туди де може дістати. Так ворога не перемогти...
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27.08.2024 09:01 Відповісти
Поки, з 2022 року, Зеленський з Стефанчуком, під контролем єрмака, «запускають» регулярно за кордон, лише свої дрони з ВРУ - «СЛУЖКА» та «Опозажопник» з грошима накраденими з України!!
Теліпати єрундою, на синє ока ЗМІ за гроші для лохоМарафону, привладні уміють..
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27.08.2024 09:15 Відповісти
Так коли ж було до того ракетно-дронового апікаліпсісу готуватись?!
Вся адміністрація ОП, Генштаб, радники бігали по околицях і плакатикаи Петра Порошенка знімали! Pardon Madam!!! Не до піготовки було! Конкуренти на п'яти наступють!!! Вибори мабуть на носі!!!
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27.08.2024 18:21 Відповісти
 
 