Росія другу ніч поспіль завдає ракетно-шахедного удару по Україні, вибухи у Києві

Росія завдає масованого комбінованого удару по Україні: слідом за десятками дронів-камікадзе російські військові запустили ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ вночі 27 серпня повідомили про російські ракети та групи "шахедів",які увійшли в повітряний простір України і з півдня, і з північного сходу, і летіли здебільшого в напрямку західних областей.

Перед цим протягом ночі росіяни запустили кілька десятків "шахедів", а також завдали ударів, зокрема, балістичною ракетою по Кривому Рогу та трьома гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по заходу України.

Крім того, протягом ночі ворожі безпілотники маневрували над Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Сумською, Полтавською, Чернігівською, Житомирською областями.

Вибухи у Києві

Під час повітряної тривоги спочатку в Києві було чути щонайменше два вибухи.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих ракет у кількох областях, у тому числі на Київ. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, на підступах до Києва працювала ППО.

Близько 4 ранку КОВА знову повідомила про роботу ППО на Київщині.

О 6:45 Повітряні сили повідомили про балістику на Васильків або Обухів.

Атака "Кінджалами"

Росія вночі запустила "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К. За інформацією моніторингових каналів, швидкісні цілі рухалися повз Київ у бік західних регіонів України.

Згодом на Львівщині вони зникли з радара, є попередня інформація про спробу росіян поцілити в енергетичні об'єкти Рівненщини.

Атака "Кинджалами" відбулася на тлі тривалого застосування ворогом ударних безпілотників типу "шахед".

Вже о 3:47 повідомлялося, що відбувся пуск третього "Кинджала" в бік Житомирської та Хмельницької областей.

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Шахедний обстріл

Станом на 6:30 ворожі безпілотники рухаються: