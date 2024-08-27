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Новини
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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: 1 людина загинула 4 - поранені

(фото ілюстративне)

Ввечері 26 серпня росіяни вдарили по будівлі цивільної інфраструктури в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо зазнали поранень, та ще п'ятеро можуть перебувати під завалами.

Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", - розповів Вілкул.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння Криму.

Читайте: Вибухи пролунали у Кривому Розі та на Черкащині (оновлено)

Автор: 

Кривий Ріг (1351) обстріл (28284) жертви (1785)


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Україна вдарила балістикою по мацквє, пожар перекинувся на мацковську область, обгоріле ***** подохло.
Дожити б мені до цієї новини.
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27.08.2024 01:21 Відповісти
Смерть рашистським окупантам !
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27.08.2024 01:28 Відповісти
Одне старе бидло ставить світ на уші , вбиває десятками тисяч людей. А весь світ та керівництво країн дивляться на це, та розводять руками. Та де ж та Правда?
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27.08.2024 01:37 Відповісти
Скоть.
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27.08.2024 01:45 Відповісти
 
 