РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: 1 людина загинула 4 - поранені
Ввечері 26 серпня росіяни вдарили по будівлі цивільної інфраструктури в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо зазнали поранень, та ще п'ятеро можуть перебувати під завалами.
Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", - розповів Вілкул.
Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння Криму.
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