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Новости
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РФ ударила по Кривому Рогу: 1 человек погиб, 4 - ранены

(фото ілюстративне)

Вечером 26 августа россияне ударили по зданию гражданской инфраструктуры в Кривом Роге. В результате обстрела один человек погиб, четверо получили ранения, еще пятеро могут находиться под завалами.

Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетное попадание в здание гражданской инфраструктуры. Одна женщина погибла. Четверо человек ранены, они уже в больнице. Под завалами возможно находится еще пять человек. Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", - рассказал Вилкул.

Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения Крыма.

Автор: 

Кривой Рог (1397) обстрел (26975) жертвы (2064)


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Україна вдарила балістикою по мацквє, пожар перекинувся на мацковську область, обгоріле ***** подохло.
Дожити б мені до цієї новини.
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27.08.2024 01:21 Ответить
Смерть рашистським окупантам !
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27.08.2024 01:28 Ответить
Одне старе бидло ставить світ на уші , вбиває десятками тисяч людей. А весь світ та керівництво країн дивляться на це, та розводять руками. Та де ж та Правда?
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27.08.2024 01:37 Ответить
Скоть.
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27.08.2024 01:45 Ответить
 
 