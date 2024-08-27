РФ ударила по Кривому Рогу: 1 человек погиб, 4 - ранены
Вечером 26 августа россияне ударили по зданию гражданской инфраструктуры в Кривом Роге. В результате обстрела один человек погиб, четверо получили ранения, еще пятеро могут находиться под завалами.
Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетное попадание в здание гражданской инфраструктуры. Одна женщина погибла. Четверо человек ранены, они уже в больнице. Под завалами возможно находится еще пять человек. Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", - рассказал Вилкул.
Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения Крыма.
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