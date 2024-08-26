Вибухи пролунали у Кривому Розі та на Черкащині (оновлено)
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині та на Черкащині.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Також вибухи пролунали на Черкащині.
Повітряні сили попереджали про рух "шахедів".
Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що збито один "шахед". Попередньо - без наслідків.
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