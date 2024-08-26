Взрывы раздались в Кривом Роге и Черкасской области. (обновлено)

Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и в Черкасской области.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.

Также взрывы прогремели в Черкасской области.

Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов".

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что сбит один "шахед". Предварительно – без последствий.

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