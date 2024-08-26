Взрывы раздались в Кривом Роге и Черкасской области. (обновлено)
Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и в Черкасской области.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.
Также взрывы прогремели в Черкасской области.
Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов".
Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что сбит один "шахед". Предварительно – без последствий.
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