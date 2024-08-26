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РФ ударила по дачному кооперативу на Днепропетровщине: Погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ обстреляли дачный кооператив на Днепропетровщине, в результате чего погиб мужчина. Еще один человек пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, российские захватчики ударили по дачному кооперативу. Разрушены 2 дачных дома, повреждены 4 дома и хозяйственная постройка. Также произошел пожар. Горел дачный дом и трава на площади 50 кв.м.

"В результате атаки погиб мужчина, 1955 года рождения. Также спасен еще один мужчина, который находился под завалом. Его достали спасатели и передали медикам", - говорится в сообщении.

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Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня

Автор: 

обстрел (27129) ГСЧС (4966) Днепропетровская область (3946)


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