РФ ударила по дачному кооперативу на Днепропетровщине: Погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ обстреляли дачный кооператив на Днепропетровщине, в результате чего погиб мужчина. Еще один человек пострадал.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, российские захватчики ударили по дачному кооперативу. Разрушены 2 дачных дома, повреждены 4 дома и хозяйственная постройка. Также произошел пожар. Горел дачный дом и трава на площади 50 кв.м.
"В результате атаки погиб мужчина, 1955 года рождения. Также спасен еще один мужчина, который находился под завалом. Его достали спасатели и передали медикам", - говорится в сообщении.
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sulima ivan
показать весь комментарий26.08.2024 11:38 Ответить Мне нравится 1
tanix pristavka
показать весь комментарий26.08.2024 13:22 Ответить Мне нравится 2
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