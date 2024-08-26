РФ вдарила по дачному кооперативу на Дніпропетровщині: Загинув чоловік. ФОТОрепортаж
Війська РФ обстріляли дачний кооператив на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, російські загарбники вдарили по дачному кооперативу. Зруйновано 2 дачні будинки, пошкоджено 4 будинки та господарча споруда. Також сталася пожежа. Горів дачний будинок та трава на площі 50 кв.м.
"Внаслідок атаки загинув чоловік, 1955 року народження. Також врятовано ще одного чоловіка, який знаходився під завалом. Його дістали рятувальники та передали медикам", - йдеться в повідомленні.
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sulima ivan
показати весь коментар26.08.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 1
tanix pristavka
показати весь коментар26.08.2024 13:22 Відповісти Мені подобається 2
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