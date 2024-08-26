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Новини Фото Війна
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РФ вдарила по дачному кооперативу на Дніпропетровщині: Загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли дачний кооператив на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські загарбники вдарили по дачному кооперативу. Зруйновано 2 дачні будинки, пошкоджено 4 будинки та господарча споруда. Також сталася пожежа. Горів дачний будинок та трава на площі 50 кв.м.

"Внаслідок атаки загинув чоловік, 1955 року народження. Також врятовано ще одного чоловіка, який знаходився під завалом. Його дістали рятувальники та передали медикам", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ракетна атака на Дніпропетровщину: сталося кілька займань, є загиблий та постраждалий (оновлено)

Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині 26 серпня

Автор: 

обстріл (28449) ДСНС (5105) Дніпропетровська область (3718)


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Ракета коштує мільон доларів. А пів росії через ріки на лодках та плотах переправляються
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26.08.2024 11:38 Відповісти
ціна вєлічія
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26.08.2024 13:22 Відповісти
 
 