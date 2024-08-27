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Новости
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Россия вторую ночь подряд наносит ракетно-шахедный удар по Украине, взрывы в Киеве

ракети,шахеди

Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине: вслед за десятками дронов-камикадзе российские военные запустили ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ ночью 27 августа сообщили о российских ракетах и группах "шахедов", которые вошли в воздушное пространство Украины и с юга, и с северо-востока, и летели в основном в направлении западных областей.

Перед этим в течение ночи россияне запустили несколько десятков "шахедов", а также нанесли удары, в частности, баллистической ракетой по Кривому Рогу и тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по западу Украины.

Кроме того, в течение ночи вражеские беспилотники маневрировали над Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областями.

Взрывы в Киеве

Во время воздушной тревоги сначала в Киеве было слышно, по меньшей мере, два взрыва.

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских ракет в нескольких областях, в том числе - на Киев. Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, на подступах к Киеву работала ПВО.

Около 4 утра КОВА снова сообщила о работе ПВО на Киевщине.

Атака "Кинджалами"

Россия ночью запустила "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К. По информации мониторинговых каналов, скоростные цели двигались мимо Киева в сторону западных регионов Украины.

Впоследствии на Львовщине они исчезли с радара, есть предварительная информация о попытке россиян попасть в энергетические объекты Ривненщины.

Атака "Кинжалами" произошла на фоне длительного применения врагом ударных беспилотников типа "шахед".

Уже в 3:47 сообщалось, что состоялся пуск третьего "Кинжала" в сторону Житомирской и Хмельницкой областей.

Читайте также: Львовщину атаковали более 10 ракет, было поражено несколько энергообъектов, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3548) крылатые ракеты (878) обстрел (26975) баллистические ракеты (368)


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Топ комментарии
+7
я би так не сказав - були неприємні влучання.
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27.08.2024 07:17
+4
так це ці кончені мстять, за то що Зеленський не підтримав їхні пропозиції до перемовин, ну після цих ударів, можно по чєсному роз'ї.ати один або два НПЗ, а якщо Байден боїться що в МША бєнзін на 2 цента підніметься хай дасть 2 комплекса Петріотів, вони в нього є, хай дебіла не включає.
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27.08.2024 07:31
+1
Тужились, тужились, собирались, напрягались, а на выходе то все равно - в масштабах Украины - большой пшик получился,
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27.08.2024 07:06
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Правила форума Совет форумчан
Тужились, тужились, собирались, напрягались, а на выходе то все равно - в масштабах Украины - большой пшик получился,
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27.08.2024 07:06 Ответить
я би так не сказав - були неприємні влучання.
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27.08.2024 07:17 Ответить
так це ці кончені мстять, за то що Зеленський не підтримав їхні пропозиції до перемовин, ну після цих ударів, можно по чєсному роз'ї.ати один або два НПЗ, а якщо Байден боїться що в МША бєнзін на 2 цента підніметься хай дасть 2 комплекса Петріотів, вони в нього є, хай дебіла не включає.
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27.08.2024 07:31 Ответить
Байден особисто вам чи комусь іншому в Україні щось винен? щось у вашому коментарі воняє порохбиздавом, а от зе який маладєц - "не підтримав пропозиції до перемовин"... скажіть будь ласка а південь хто здав? хто чонгар розмінував? чия шалава-верещсук@ хвалилася про дострокове розмінування переходу в Крим? хто особисто їздив в 2019 контролювати розмінування акваторії азовського моря?
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27.08.2024 09:47 Ответить
Коли демократи вимагали щоб Україна знищіла і віддала ерефії всі стратегічні бомбардувальники і всі балістичні ядерні ракети, а шахти в 10 поверхів по цей день працює все, а ці демократи на чолі З Клінтоном і Байден там був 1000 відсотків.
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28.08.2024 08:02 Ответить
Бабах і бух....
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27.08.2024 07:42 Ответить
Поляніца уже заряджена? Чи вона в одному екземплярі? Насправді то комарині укуси всякі поляніца, а у відповідь Україні ламають кістки
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27.08.2024 07:51 Ответить
В тій разрекламованій Зелею "ракеті-дроні" Паляниці, бойова частина приблизно як у Шахеда. Тобто вона годиться лише для дрібних ударів (****** систему ПВО, окремий трансформатор, бочку ГСМ.....)
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27.08.2024 08:51 Ответить
Ото ж, ми паляницею десь вибили вікна, у відповідь нам знесли завод або електростанцію до фундамента.
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27.08.2024 09:13 Ответить
Суть зовсім не в тому. Бо якщо взагалі вас послухати то виходить, що у бік рашки навіть перднути неможна, бо вони дадут відповіть....
Суть у тому, що це зовсім не чудо-зброя, а-ля аналоговнет, як її рекламує найвеличніший, а звичайна крилата ракета, мала и досить дешева. Це зброя батальйонного рівня
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27.08.2024 15:18 Ответить
неправильно уловили суть - я говорю, що нам потрібно бити ще більше, тільки не отими мікродронами-паляницями. потрібні ракети, дешеві і багато. Хай не такі точні (фау-2), але багато - накривати прикордонні міста рашистів. Тоді в них бажання стріляти по нам відпаде.
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27.08.2024 19:47 Ответить
Не все так просто, все задешево не купиш! Треба обирати: ракета - велика ціна, велика швидкість, складно перехопити (балістика); крилата ракета - меньша ціна, меньша швидкість, легше перехопити, потребує складних систем орієнтування, більш економічна ніж балістична ракета, тому може нести більший заряд при однаковій стартовій вазі.
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28.08.2024 13:46 Ответить
Наші обрали більш дешевий варіант, зменьшили розмір до маразму (що встає питання доцільності використання). Але ціну вже назвали 1млн.у.е.😕 Реальна ії ціна, навряд чи більше 100 тис (найбільш дорога компонента того дрону, це двигун, двигун подібного типу "Jet Engine Turbojet" з тягою 135кг, коштує у китайців 38000. Головки наведення там немає, бортовий компьютер + система орієнтації по GPS можливо інерціальна. Микроконтролер з датчиками - це копійки. Усієї електроніки з сервоприводами там максимум на 2000, корпус це ще десь 2000, тротіл 600 за тону (у РФ правда))
От і думайте для чого це взагалі робилося
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28.08.2024 14:05 Ответить
На близькому сході ракети роблять з каналізаційних труб та гексогену - дуже руйнівний ефект. Потрібно щось трохи краще.
Є Точка-У, є Грім-2, от такого плану, а крилатим потрібен запуск з літака та гіперзвук, щоб їх не збивали в 100% випадків.
Мільйон баксів за потужність шахеда, який коштує 30-50 шт., щось забагато. І ще не факт, що ту паляницю важко збити, бо всі пво кацапів заточені під такі цілі.
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28.08.2024 18:51 Ответить
По факту, "ракета-дрон", просто мала крилата ракета (всі крилати ракети, є дронами)
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27.08.2024 08:53 Ответить
Все в порядку. Все збили, влучань нема.
Олещук.
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27.08.2024 08:02 Ответить
Аби щось перднути ? Де Олещук казав, наприклад, https://t.me/kpszsu/18332 вчора , що усе збито ?
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27.08.2024 08:25 Ответить
Може, час запустити розпіарені Боневтіком «ракети-дрони» Паляниці?
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27.08.2024 08:42 Ответить
Бачу, цензура на Цензорі таки є. Редактор не опублікув ту частину цього посту, яка особисто йому
не подобається.
Можливо, це нова редакційна політика Бутусова.
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27.08.2024 11:02 Ответить
А чому ми не б`ємо по газо та нафтопроводам? По електростанціям? Страшно чи договорнячок? Україне не б'є навіть туди де може дістати. Так ворога не перемогти...
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27.08.2024 09:01 Ответить
Поки, з 2022 року, Зеленський з Стефанчуком, під контролем єрмака, «запускають» регулярно за кордон, лише свої дрони з ВРУ - «СЛУЖКА» та «Опозажопник» з грошима накраденими з України!!
Теліпати єрундою, на синє ока ЗМІ за гроші для лохоМарафону, привладні уміють..
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27.08.2024 09:15 Ответить
Так коли ж було до того ракетно-дронового апікаліпсісу готуватись?!
Вся адміністрація ОП, Генштаб, радники бігали по околицях і плакатикаи Петра Порошенка знімали! Pardon Madam!!! Не до піготовки було! Конкуренти на п'яти наступють!!! Вибори мабуть на носі!!!
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27.08.2024 18:21 Ответить
 
 