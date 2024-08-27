Россия вторую ночь подряд наносит ракетно-шахедный удар по Украине, взрывы в Киеве
Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине: вслед за десятками дронов-камикадзе российские военные запустили ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы ВСУ ночью 27 августа сообщили о российских ракетах и группах "шахедов", которые вошли в воздушное пространство Украины и с юга, и с северо-востока, и летели в основном в направлении западных областей.
Перед этим в течение ночи россияне запустили несколько десятков "шахедов", а также нанесли удары, в частности, баллистической ракетой по Кривому Рогу и тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по западу Украины.
Кроме того, в течение ночи вражеские беспилотники маневрировали над Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областями.
Взрывы в Киеве
Во время воздушной тревоги сначала в Киеве было слышно, по меньшей мере, два взрыва.
Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских ракет в нескольких областях, в том числе - на Киев. Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, на подступах к Киеву работала ПВО.
Около 4 утра КОВА снова сообщила о работе ПВО на Киевщине.
Атака "Кинджалами"
Россия ночью запустила "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К. По информации мониторинговых каналов, скоростные цели двигались мимо Киева в сторону западных регионов Украины.
Впоследствии на Львовщине они исчезли с радара, есть предварительная информация о попытке россиян попасть в энергетические объекты Ривненщины.
Атака "Кинжалами" произошла на фоне длительного применения врагом ударных беспилотников типа "шахед".
Уже в 3:47 сообщалось, что состоялся пуск третьего "Кинжала" в сторону Житомирской и Хмельницкой областей.
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Суть у тому, що це зовсім не чудо-зброя, а-ля аналоговнет, як її рекламує найвеличніший, а звичайна крилата ракета, мала и досить дешева. Це зброя батальйонного рівня
От і думайте для чого це взагалі робилося
Є Точка-У, є Грім-2, от такого плану, а крилатим потрібен запуск з літака та гіперзвук, щоб їх не збивали в 100% випадків.
Мільйон баксів за потужність шахеда, який коштує 30-50 шт., щось забагато. І ще не факт, що ту паляницю важко збити, бо всі пво кацапів заточені під такі цілі.
Олещук.
не подобається.
Можливо, це нова редакційна політика Бутусова.
Теліпати єрундою, на синє ока ЗМІ за гроші для лохоМарафону, привладні уміють..
Вся адміністрація ОП, Генштаб, радники бігали по околицях і плакатикаи Петра Порошенка знімали! Pardon Madam!!! Не до піготовки було! Конкуренти на п'яти наступють!!! Вибори мабуть на носі!!!