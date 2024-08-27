Россия вторую ночь подряд наносит ракетно-шахедный удар по Украине, взрывы в Киеве

Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине: вслед за десятками дронов-камикадзе российские военные запустили ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ ночью 27 августа сообщили о российских ракетах и группах "шахедов", которые вошли в воздушное пространство Украины и с юга, и с северо-востока, и летели в основном в направлении западных областей.

Перед этим в течение ночи россияне запустили несколько десятков "шахедов", а также нанесли удары, в частности, баллистической ракетой по Кривому Рогу и тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по западу Украины.

Кроме того, в течение ночи вражеские беспилотники маневрировали над Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областями.

Взрывы в Киеве

Во время воздушной тревоги сначала в Киеве было слышно, по меньшей мере, два взрыва.

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских ракет в нескольких областях, в том числе - на Киев. Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, на подступах к Киеву работала ПВО.

Около 4 утра КОВА снова сообщила о работе ПВО на Киевщине.

Атака "Кинджалами"

Россия ночью запустила "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К. По информации мониторинговых каналов, скоростные цели двигались мимо Киева в сторону западных регионов Украины.

Впоследствии на Львовщине они исчезли с радара, есть предварительная информация о попытке россиян попасть в энергетические объекты Ривненщины.

Атака "Кинжалами" произошла на фоне длительного применения врагом ударных беспилотников типа "шахед".

Уже в 3:47 сообщалось, что состоялся пуск третьего "Кинжала" в сторону Житомирской и Хмельницкой областей.

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