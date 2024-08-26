Львовщину атаковали более 10 ракет, было поражено несколько энергообъектов, - ОВА

Утром, 26 августа, армия РФ атаковала Львовскую область более 10 ракетами, информация еще уточняется.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Львовской ОГА Андрей Годик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам чиновника, в области российскими ракетами было поражено несколько энергообъектов с разной степенью повреждений. Травмированных и погибших нет.

Ситуация не является кризисной и водоснабжение для населения будет, также нет необходимости разворачивать пункты несокрушимости.

Энергетики работают над восстановлением подачи света в регионе.

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