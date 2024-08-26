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Львовщину атаковали более 10 ракет, было поражено несколько энергообъектов, - ОВА

ракета

Утром, 26 августа, армия РФ атаковала Львовскую область более 10 ракетами, информация еще уточняется.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Львовской ОГА Андрей Годик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам чиновника, в области российскими ракетами было поражено несколько энергообъектов с разной степенью повреждений. Травмированных и погибших нет.

Ситуация не является кризисной и водоснабжение для населения будет, также нет необходимости разворачивать пункты несокрушимости.

Энергетики работают над восстановлением подачи света в регионе.

Также читайте: Атака РФ на Львовщину: есть попадание в объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе

Автор: 

крылатые ракеты (878) обстрел (26951) Львовская область (2896)


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Дають ЗРк, дали Ф-16, а ті як трощіли так і трощать, ту енергктику, шось не то , шось у когось не получається командувати, чі псе ПВО біля будинку Зермаків стоїть))
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26.08.2024 16:57 Ответить
Таке відчуття, що в нас ні ППО, ні Ф-16 вже немає. Одна атака кацапні поклала майже всю країну, хоча в 22 році такі атаки відбувалися щотижня і енергетика функціонувала. Що, вбіса, взагалі відбувається?
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26.08.2024 17:07 Ответить
На жаль кацапня теж не сидить склавши руки. Вивчає наше ППО та обходить їх. На жаль...
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26.08.2024 17:31 Ответить
не "вже" - на захід од Збруча їх ніколи не було

це "кацапська рулетка" із 5 кулями в шестизарядному кольті - хіба вни сами не влучать
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26.08.2024 17:35 Ответить
Противник тоже учится, что бы там не говорили.
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26.08.2024 18:46 Ответить
Так вот это и есть следствие постоянных атак в 22 году... "Запас прочности" почти исчерпан, многие резервные подстанции, маршруты разрушены. А новые энергообъекты вряд ли кто то будет строить пока идет война.
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26.08.2024 19:28 Ответить
 
 