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Новини
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Львівщину атакували понад 10 ракетами, було вражено кілька енергооб’єктів, - ОВА

ракета

Зранку, 26 серпня, армія РФ атакувала Львівщину понад 10 ракетами, інформація ще уточнюється.

Про це повідомив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами чиновника, в області російськими ракетами було вражено кілька енергооб'єктів з різним ступенем пошкоджень. Травмованих та загиблих немає.

Ситуація не є кризовою і водопостачання для населення буде, також немає необхідності розгортати пункти незламності.

Енергетики працюють над відновленням подачі світла в регіоні.

Також читайте: Атака РФ на Львівщину: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Дрогобицькому районі

Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28284) Львівська область (2419)


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Дають ЗРк, дали Ф-16, а ті як трощіли так і трощать, ту енергктику, шось не то , шось у когось не получається командувати, чі псе ПВО біля будинку Зермаків стоїть))
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26.08.2024 16:57 Відповісти
Таке відчуття, що в нас ні ППО, ні Ф-16 вже немає. Одна атака кацапні поклала майже всю країну, хоча в 22 році такі атаки відбувалися щотижня і енергетика функціонувала. Що, вбіса, взагалі відбувається?
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26.08.2024 17:07 Відповісти
На жаль кацапня теж не сидить склавши руки. Вивчає наше ППО та обходить їх. На жаль...
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26.08.2024 17:31 Відповісти
не "вже" - на захід од Збруча їх ніколи не було

це "кацапська рулетка" із 5 кулями в шестизарядному кольті - хіба вни сами не влучать
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26.08.2024 17:35 Відповісти
Противник тоже учится, что бы там не говорили.
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26.08.2024 18:46 Відповісти
Так вот это и есть следствие постоянных атак в 22 году... "Запас прочности" почти исчерпан, многие резервные подстанции, маршруты разрушены. А новые энергообъекты вряд ли кто то будет строить пока идет война.
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26.08.2024 19:28 Відповісти
 
 