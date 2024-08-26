Львівщину атакували понад 10 ракетами, було вражено кілька енергооб’єктів, - ОВА
Зранку, 26 серпня, армія РФ атакувала Львівщину понад 10 ракетами, інформація ще уточнюється.
Про це повідомив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами чиновника, в області російськими ракетами було вражено кілька енергооб'єктів з різним ступенем пошкоджень. Травмованих та загиблих немає.
Ситуація не є кризовою і водопостачання для населення буде, також немає необхідності розгортати пункти незламності.
Енергетики працюють над відновленням подачі світла в регіоні.
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це "кацапська рулетка" із 5 кулями в шестизарядному кольті - хіба вни сами не влучать