Ночная атака "шахедов" на Запорожье: два человека погибли (обновлено)
Россияне нанесли по меньшей мере семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина.
Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории", - говорится в сообщении.
Впоследствии Федоров сообщил, что количество погибших и раненых увеличилось.
"В настоящее время в больнице четверо пострадавших:
86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела,
мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести,
две женщины – 30 и 56 лет – с легкими травмами.
Два человека - мужчина и женщина - погибли", - говорится в сообщении.
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