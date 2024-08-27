Ночная атака "шахедов" на Запорожье: два человека погибли (обновлено)

Россияне нанесли по меньшей мере семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории", - говорится в сообщении.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество погибших и раненых увеличилось.

"В настоящее время в больнице четверо пострадавших:

86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела,

мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести,

две женщины – 30 и 56 лет – с легкими травмами.

Два человека - мужчина и женщина - погибли", - говорится в сообщении.

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