РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4786 посетителей онлайн
Новости
6 432 16

Киев отразил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку врага

30 липня в Україні не планують відключати світло

Ночью 27 августа россияне совершили очередную комбинированную атаку на Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате чего возник пожар лесной подстилки на площади до 50 м2. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА, - Воздушные силы. КАРТА

Автор: 

Киев (25489) обстрел (26975) Воздушные атаки на Киев (695)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Щодня в мене все більше підстав аби пишатися нашим Військом і Рятувальниками, звичайними Людьми які і в радості і в горі залишаються Людьми небайдужими.
Дякую, що ми живі і несамотні завдяки всім вам!

Щодня в мене все більше підстав вважати, що крім нас самих нікому в світі не хочеться вийти в цієї війни переможцями. Тільки для нас це ЖИТТЯ, для всіх інших комікси.
І це жахливо, бо.з таким підходом саме оточення Байдена зробить все і більше аби росія з китаєм втопила весь світ в крові і полом'ї заради вічної влади пусі
показать весь комментарий
27.08.2024 09:11
+1
Тривога в Києві триває,а вони вже фсьо відбили...
показать весь комментарий
27.08.2024 07:35
+1
Відосик вечором про великі успіхи в курській області принесе велике піднесення 73% лекторату від "полководця" всіх епох і віків.
показать весь комментарий
27.08.2024 07:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тривога в Києві триває,а вони вже фсьо відбили...
показать весь комментарий
27.08.2024 07:35 Ответить
По-перше, відбили не вони, а ППО. А по-друге, відбій тривоги був в Києві в 7.11, а ти в 7.35 пишеш що тривога триває.
показать весь комментарий
27.08.2024 08:18 Ответить
Київська область

26 серпня 23:22 - триває

10 год. 06 хв.===========Це офіційна карта повітряних тривог
показать весь комментарий
27.08.2024 09:31 Ответить
Спочатку ти пишеш що тривога в Києві, потім мені відповідаєш-що тривога в обасті. Ще раз-в області тривога тривала, а в Києві в 7.11 закінчилася. Тож твій перший комент був не в тему.
показать весь комментарий
27.08.2024 18:37 Ответить
На карті повітряних тривог і Києв,і область в червоних тоних..
показать весь комментарий
27.08.2024 19:43 Ответить
В Києві сирени волали про відбій. У додатку Тривога та в тг Реальний Київ було про відбій. Що там ще треба було слухати та дивитися ?
показать весь комментарий
27.08.2024 20:16 Ответить
Ти мене достав..Йди вже ...
показать весь комментарий
27.08.2024 20:34 Ответить
Ну, ясно. Зраду вкинув і все-дістали.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:44 Ответить
10.45 Тривога доси тривае...
показать весь комментарий
27.08.2024 10:41 Ответить
Головне щоб ніхто в Конча-Заспії не постраждав та їх маєтки.
показать весь комментарий
27.08.2024 07:37 Ответить
прилетіло також, Поярков відос випустив вже, він там живе
показать весь комментарий
27.08.2024 08:24 Ответить
Відосик вечором про великі успіхи в курській області принесе велике піднесення 73% лекторату від "полководця" всіх епох і віків.
показать весь комментарий
27.08.2024 07:41 Ответить
уйло стояло на колінах і било поклони аллаху, Корану і чеченцям. Очікуйте на терористичні акти, бо Чечня - це центр підготовки терористів.
показать весь комментарий
27.08.2024 08:27 Ответить
Ще не вечір...
показать весь комментарий
27.08.2024 08:49 Ответить
Щодня в мене все більше підстав аби пишатися нашим Військом і Рятувальниками, звичайними Людьми які і в радості і в горі залишаються Людьми небайдужими.
Дякую, що ми живі і несамотні завдяки всім вам!

Щодня в мене все більше підстав вважати, що крім нас самих нікому в світі не хочеться вийти в цієї війни переможцями. Тільки для нас це ЖИТТЯ, для всіх інших комікси.
І це жахливо, бо.з таким підходом саме оточення Байдена зробить все і більше аби росія з китаєм втопила весь світ в крові і полом'ї заради вічної влади пусі
показать весь комментарий
27.08.2024 09:11 Ответить
 
 