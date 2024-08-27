Киев отразил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку врага

Ночью 27 августа россияне совершили очередную комбинированную атаку на Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате чего возник пожар лесной подстилки на площади до 50 м2. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

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