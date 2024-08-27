Киев отразил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку врага
Ночью 27 августа россияне совершили очередную комбинированную атаку на Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате чего возник пожар лесной подстилки на площади до 50 м2. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.
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+4 Лазоренко Лариса
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+1 Влад Крук #534638
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26 серпня 23:22 - триває
10 год. 06 хв.===========Це офіційна карта повітряних тривог
Дякую, що ми живі і несамотні завдяки всім вам!
Щодня в мене все більше підстав вважати, що крім нас самих нікому в світі не хочеться вийти в цієї війни переможцями. Тільки для нас це ЖИТТЯ, для всіх інших комікси.
І це жахливо, бо.з таким підходом саме оточення Байдена зробить все і більше аби росія з китаєм втопила весь світ в крові і полом'ї заради вічної влади пусі