В Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА, - Воздушные силы. КАРТА
В ночь на 27 августа, россияне атаковали Украину "шахедами". В Киеве и ряде областей была воздушная тревога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Новые группа "шахедов" с севера Херсонщины на Николаевщину.
БПЛА на севере Николаевщины движутся на северо-запад.
Несколько групп "шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.
Несколько групп "шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.
Несколько групп "шахедов" на юге и севере Черниговщины, курсом на Киевщину.
Несколько групп "шахедов" на севере Полтавщины курсом на Миргород, Полтаву", - сообщили ВС ВСУ о движении беспилотников
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:31 выглядела так:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль