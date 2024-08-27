В Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА, - Воздушные силы. КАРТА

В ночь на 27 августа, россияне атаковали Украину "шахедами". В Киеве и ряде областей была воздушная тревога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Новые группа "шахедов" с севера Херсонщины на Николаевщину.

БПЛА на севере Николаевщины движутся на северо-запад.

Несколько групп "шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.

Несколько групп "шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.

Несколько групп "шахедов" на юге и севере Черниговщины, курсом на Киевщину.

Несколько групп "шахедов" на севере Полтавщины курсом на Миргород, Полтаву", - сообщили ВС ВСУ о движении беспилотников

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:31 выглядела так:







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