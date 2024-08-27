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В Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА, - Воздушные силы. КАРТА

В ночь на 27 августа, россияне атаковали Украину "шахедами". В Киеве и ряде областей была воздушная тревога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Новые группа "шахедов" с севера Херсонщины на Николаевщину.
БПЛА на севере Николаевщины движутся на северо-запад.
Несколько групп "шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.
Несколько групп "шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.
Несколько групп "шахедов" на юге и севере Черниговщины, курсом на Киевщину.
Несколько групп "шахедов" на севере Полтавщины курсом на Миргород, Полтаву", - сообщили ВС ВСУ о движении беспилотников

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:31 выглядела так:

Повітряна тривога

Также читайте: Враг запустил "Шахеды" из северного и южного направлений, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

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беспилотник (3559) Киев (25489) Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782) Воздушные атаки на Киев (696)


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