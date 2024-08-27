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У Києві та низці областей тривога через загрозу застосування ворожих БпЛА, - Повітряні сили. КАРТА

В ніч на 27 серпня, росіяни атакують Україну "Шахедами". В Києві та низці областей лунає повітряна тривога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Нова група "Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.
БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.
Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини , курс на північ.
Декілька груп "Шахедів" на Сумщині рухаються у західному напрямку.
Кілька груп "Шахедів" на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.
 Кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву", - звітують ПС ЗСУ щодо руху безпілотників

Карта повітряних тривог станом на 00:31 виглядає так:

Повітряна тривога

Читайте: Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4110) Київ (19424) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908) Повітряні атаки на Київ (753)


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