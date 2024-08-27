У Києві та низці областей тривога через загрозу застосування ворожих БпЛА, - Повітряні сили. КАРТА

В ніч на 27 серпня, росіяни атакують Україну "Шахедами". В Києві та низці областей лунає повітряна тривога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Нова група "Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини , курс на північ.

Декілька груп "Шахедів" на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Кілька груп "Шахедів" на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.

Кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву", - звітують ПС ЗСУ щодо руху безпілотників

Карта повітряних тривог станом на 00:31 виглядає так:







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