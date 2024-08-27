У Києві та низці областей тривога через загрозу застосування ворожих БпЛА, - Повітряні сили. КАРТА
В ніч на 27 серпня, росіяни атакують Україну "Шахедами". В Києві та низці областей лунає повітряна тривога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Нова група "Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.
БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.
Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини , курс на північ.
Декілька груп "Шахедів" на Сумщині рухаються у західному напрямку.
Кілька груп "Шахедів" на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.
Кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву", - звітують ПС ЗСУ щодо руху безпілотників
Карта повітряних тривог станом на 00:31 виглядає так:
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