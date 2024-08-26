Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Ворог запустив ударні безпілотники з південного та північного напрямків.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ударні БпЛА на півдні Херсонщини та Миколаївщини. Курс -північно-західний", - попередили у ПС.
"Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини.
"Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину. Курс -західний", - також повідомили у Повітряних силах.
Топ коментарі
+2 Виталий #548501
показати весь коментар27.08.2024 00:07
+1 віктор федорович #394174
показати весь коментар26.08.2024 22:49
+1 Олександр Попов #546082
показати весь коментар26.08.2024 23:58
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар26.08.2024 22:49 Відповісти Мені подобається 1
anna petrova #587029
показати весь коментар26.08.2024 23:29 Відповісти Мені подобається 0
Mnm Pip
показати весь коментар26.08.2024 23:34 Відповісти Мені подобається 0
anna petrova #587029
показати весь коментар26.08.2024 23:50 Відповісти Мені подобається 0
Олександр Попов #546082
показати весь коментар26.08.2024 23:58 Відповісти Мені подобається 1
✘
anna petrova #587029
показати весь коментар27.08.2024 00:05 Відповісти Мені подобається 0
anna petrova #587029
показати весь коментар27.08.2024 00:07 Відповісти Мені подобається 0
Микола Січень #486030
показати весь коментар26.08.2024 23:57 Відповісти Мені подобається 0
✘
Виталий #548501
показати весь коментар27.08.2024 00:07 Відповісти Мені подобається 2
anna petrova #587029
показати весь коментар27.08.2024 00:15 Відповісти Мені подобається 0
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар27.08.2024 01:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль