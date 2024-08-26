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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

шахед

Ворог запустив ударні безпілотники з південного та північного напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА на півдні Херсонщини та Миколаївщини. Курс -північно-західний", - попередили у ПС.

"Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини. 

"Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину. Курс -західний", - також повідомили у Повітряних силах.

Також читайте: Наймасованіша повітряна атака: збито 102 ракети та 99 ударних БПЛА, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4110) Повітряні сили (2605)


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Топ коментарі
+2
А у нас, у відповідь, будет пресс-конференція "лідера"... Де ми почуємо про "потужність і незламність".
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27.08.2024 00:07
+1
А Паляниці фіксуються у крамницях. Показали сьогодні по телевізору - щось таке на колесиках.
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26.08.2024 22:49
+1
Будемо переганяти кацапський газ під маркою азербайджанського)
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26.08.2024 23:58
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А Паляниці фіксуються у крамницях. Показали сьогодні по телевізору - щось таке на колесиках.
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26.08.2024 22:49 Відповісти
сьогодні у крамницях - завтра в усіх НПЗ ворога.
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26.08.2024 23:29 Відповісти
А що тодi будемо переганять у Европу?
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26.08.2024 23:34 Відповісти
через 4 місяці вже й так нічого не будем переганяти, останній контракт з Угорщиной закінчать строк дії.
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26.08.2024 23:50 Відповісти
Будемо переганяти кацапський газ під маркою азербайджанського)
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26.08.2024 23:58 Відповісти
Будете переганяти - підірвемо вам труби
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27.08.2024 00:05 Відповісти
щось цензор ріже коментарі. Переганяти буде нічого, контракти з Азербайджаном ганяються в обхід рашки і України, через Турцію.
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27.08.2024 00:07 Відповісти
То не та паляниця,то волонтерский дрон...
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26.08.2024 23:57 Відповісти
А у нас, у відповідь, будет пресс-конференція "лідера"... Де ми почуємо про "потужність і незламність".
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27.08.2024 00:07 Відповісти
Не пощастило вам, підзеленовики... А у нас, у відповідь, ЗСУ нанесе масований удар помсти по обʼєктам військової і критичної інфраструктури ворога.
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27.08.2024 00:15 Відповісти
Краще б удари були привентивними..
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27.08.2024 01:07 Відповісти
 
 