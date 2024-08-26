Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Ворог запустив ударні безпілотники з південного та північного напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА на півдні Херсонщини та Миколаївщини. Курс -північно-західний", - попередили у ПС.

"Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини.

"Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину. Курс -західний", - також повідомили у Повітряних силах.

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