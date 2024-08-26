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Новости Война
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Враг запустил "Шахеды" из северного и южного направлений, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

шахед

Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ударные БпЛА на юге Херсонщины и Николаевщины. Курс - северо-западный", - предупредили в ВС.

"Вражеские ударные БпЛА из Николаева в направлении Одесщины.

"Шахеды" из Сумской области на Черниговщину. Курс западный", - также сообщили в Воздушных силах.

Читайте также: Самая массированная воздушная атака: сбиты 102 ракеты и 99 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3548) Воздушные силы (2266)


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Топ комментарии
+2
А у нас, у відповідь, будет пресс-конференція "лідера"... Де ми почуємо про "потужність і незламність".
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27.08.2024 00:07
+1
А Паляниці фіксуються у крамницях. Показали сьогодні по телевізору - щось таке на колесиках.
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26.08.2024 22:49
+1
Будемо переганяти кацапський газ під маркою азербайджанського)
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26.08.2024 23:58
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А Паляниці фіксуються у крамницях. Показали сьогодні по телевізору - щось таке на колесиках.
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26.08.2024 22:49 Ответить
сьогодні у крамницях - завтра в усіх НПЗ ворога.
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26.08.2024 23:29 Ответить
А що тодi будемо переганять у Европу?
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26.08.2024 23:34 Ответить
через 4 місяці вже й так нічого не будем переганяти, останній контракт з Угорщиной закінчать строк дії.
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26.08.2024 23:50 Ответить
Будемо переганяти кацапський газ під маркою азербайджанського)
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26.08.2024 23:58 Ответить
Будете переганяти - підірвемо вам труби
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27.08.2024 00:05 Ответить
щось цензор ріже коментарі. Переганяти буде нічого, контракти з Азербайджаном ганяються в обхід рашки і України, через Турцію.
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27.08.2024 00:07 Ответить
То не та паляниця,то волонтерский дрон...
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26.08.2024 23:57 Ответить
А у нас, у відповідь, будет пресс-конференція "лідера"... Де ми почуємо про "потужність і незламність".
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27.08.2024 00:07 Ответить
Не пощастило вам, підзеленовики... А у нас, у відповідь, ЗСУ нанесе масований удар помсти по обʼєктам військової і критичної інфраструктури ворога.
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27.08.2024 00:15 Ответить
Краще б удари були привентивними..
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27.08.2024 01:07 Ответить
 
 