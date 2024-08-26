Враг запустил "Шахеды" из северного и южного направлений, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ударные БпЛА на юге Херсонщины и Николаевщины. Курс - северо-западный", - предупредили в ВС.

"Вражеские ударные БпЛА из Николаева в направлении Одесщины.

"Шахеды" из Сумской области на Черниговщину. Курс западный", - также сообщили в Воздушных силах.

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