Враг запустил "Шахеды" из северного и южного направлений, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Ударные БпЛА на юге Херсонщины и Николаевщины. Курс - северо-западный", - предупредили в ВС.
"Вражеские ударные БпЛА из Николаева в направлении Одесщины.
"Шахеды" из Сумской области на Черниговщину. Курс западный", - также сообщили в Воздушных силах.
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