Вокруг Киева уничтожено около 15 дронов и несколько ракет, в столице без разрушений, - КГВА

Этой ночью враг вновь нанес комбинированный, ракетно-дроновой удар по Украине с применением ударных БпЛА, баллистических, крылатых и аэробаллистических ракет. В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала тревога была связана с атакой вражеских дронов, предварительно типа "Shahed".

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Беспилотники заходили на город волнами и с разных направлений. Около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевскую область в направлении западных областей Украины. Примерно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра. Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов. В целом силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет (точное количество и тип воздушных целей обнародуют Воздушные Силы). Все, что летело на столицу Украины - уничтожено", информирует Попко.

По состоянию на эту минуту, по данным оперативной сводки в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков, в результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные - локализованы. Оперативные службы работают на месте. Информация о пострадавших не поступала. В столице - без разрушений.

Как сообщалось, на Киевщине тоже есть сбитые цели. Прошло без попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры.