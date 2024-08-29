На підступах до Києва працювала ППО: Оголошували загрозу ударних БпЛА (оновлено)
У Києві зранку 29 серпня знову оголосили загрозу ударних ворожих дронів. Це вже третя масована російська атака на столицю за останні 4 дні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Киян закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч 29 серпня російські агресори здійснили нову атаку по Києву: уламки ворожих БПЛА впали у трьох районах столиці.
Оновлено
Станом на 8:35 у Києві відбій повітряної тривоги.
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Nov
показати весь коментар29.08.2024 08:49 Відповісти Мені подобається 0
valeriy svan
показати весь коментар29.08.2024 08:57 Відповісти Мені подобається 0
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