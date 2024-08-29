На підступах до Києва працювала ППО: Оголошували загрозу ударних БпЛА (оновлено)

У Києві зранку 29 серпня знову оголосили загрозу ударних ворожих дронів. Це вже третя масована російська атака на столицю за останні 4 дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Киян закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Третя масована атака РФ на Київ: знищено понад 10 ударних дронів ворога

Нагадаємо, у ніч 29 серпня російські агресори здійснили нову атаку по Києву: уламки ворожих БПЛА впали у трьох районах столиці.

Оновлено

Станом на 8:35 у Києві відбій повітряної тривоги.