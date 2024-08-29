Доба на Херсонщині: пошкоджено будинки, газопровід та автомобілі, п’ятеро людей поранені

Минулої доби, 28 серпня, внаслідок російських обстрілів Херсонської області п'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дудчани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхове, Кізомис, Шестакове, Осокорівка і Херсон.

Російські військові поцілили в автозаправну станцію та житлові квартали населених пунктів.

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Через обстріли пошкоджені багатоповерхівка, 10 приватних будинків, газопровід та автомобілі.

Також під час нічної дронової атаки ворога сили ППО над територією Херсонщини знищили два безпілотники Shahed-131/136.