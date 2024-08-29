Сутки на Херсонщине: повреждены дома, газопровод и автомобили, пять человек ранены

За минувшие сутки, 28 августа, в результате российских обстрелов Херсонской области пять человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Гавриловка, Дудчаны, Днепровское, Приднепровское, Новодмитровка, Станислав, Садовое, Широкая Балка, Шляховое, Кизомыс, Шестаково, Осокоровка и Херсон.

Российские военные попали в автозаправочную станцию и жилые кварталы населенных пунктов.

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Из-за обстрелов повреждены многоэтажка, 10 частных домов, газопровод и автомобили.

Также во время ночной дроновой атаки врага силы ПВО над территорией Херсонщины уничтожили два беспилотника Shahed-131/136.