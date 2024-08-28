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Российские беспилотники атаковали Херсон: два человека ранены, мужчина - в тяжелом состоянии

Окупанти обстріляли Херсон

Российские войска продолжают атаковать Херсон с беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в Днепровском районе Херсона в результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 55-летний мужчина. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Также под удар российского дрона попала 65-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги.

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Пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Автор: 

обстрел (26982) Херсон (2798)


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