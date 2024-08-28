Российские беспилотники атаковали Херсон: два человека ранены, мужчина - в тяжелом состоянии

Российские войска продолжают атаковать Херсон с беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в Днепровском районе Херсона в результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 55-летний мужчина. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Также под удар российского дрона попала 65-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги.

Также читайте: 7 человек пострадали в результате обстрелов Херсона и окрестностей города, в том числе 3 медиков, которые ехали на помощь раненым

Пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.