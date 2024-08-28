Российские беспилотники атаковали Херсон: два человека ранены, мужчина - в тяжелом состоянии
Российские войска продолжают атаковать Херсон с беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, в Днепровском районе Херсона в результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 55-летний мужчина. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Также под удар российского дрона попала 65-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги.
Пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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