7 человек пострадали в результате обстрелов Херсона и окрестностей города, в том числе 3 медиков, которые ехали на помощь раненым

В результате обстрелов армии РФ в Херсоне пострадали 7 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Так по его словам, в результате атаки вражеского дрона в Днепровском районе пострадала 23-летняя девушка.

Она сама обратилась за медицинской помощью. У пострадавшей минно-взрывная травма и острая реакция на стресс.

Впоследствии из Киндейки в одну из херсонских больниц доставили двух пострадавших.

"У мужчин 39 и 65 лет минно-взрывная травма и осколочные ранения. Получили они повреждения в результате сброса врагом взрывчатки с дрона", - уточнил Мрочко.

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Позже в Днепровском районе Херсона из-за вражеской атаки с дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 63-летний мужчина.

После этого бригада скорой, которая спешила на помощь раненому в Днепровском районе города, сама попала под вражеский обстрел.

В результате атаки пострадали трое медработников. У них взрывная травма и контузия. Повреждено авто.

Кроме того, из поселка Текстильного в одну из больниц Херсона доставили 35-летнего мужчину со взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног.

Получил их пострадавший в результате подрыва в руках гранаты неизвестного происхождения.

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