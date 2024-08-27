Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: решисты убили одного человека, еще 10 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки страна-агрессор атаковала мирное население деоккупированных громад Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов, авиации и БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Российская армия осуществила авиаудары 10 управляемыми бомбами по населенным пунктам Дарьевской, Херсонской городской и Тягинской громад. К счастью, обошлось без пострадавших.
Российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на Золотую Балку. В результате удара пострадал 61-летний мужчина, у него минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочные ранения различных частей тела. Также поврежден гражданский автомобиль.
Российские военные ударили дронами типа "FPV" по Днепровскому и Кизомысу. Поврежден частный дом, местные жители не пострадали.
Артиллерийским огнем повреждена хозяйственная постройка в Дудчанах, шесть частных домов в Станиславе, Белозерке и Томиной Балке, многоквартирный - в Инженерном.
В Дудчанах противник сбросил взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, а в Широкой Балке - на частный дом.
В Гавриловке оккупанты ударили дроном по зданию учебного заведения, что повлекло значительные повреждения.
Обстрелы Херсона
Армия РФ систематически обстреливала Херсон. Оккупационные войска били из артиллерии и атаковали с дронов все районы города.
На рассвете противник открыл артиллерийский огонь по центральному кварталу, в результате чего поврежден многоквартирный дом.
Под российский удар из артиллерии в Корабельном районе попала бригада экстренной медицинской помощи, которая направлялась на вызов. Автомобиль получил механические повреждения. Медики, к счастью, не пострадали. Также снарядами поврежден объект критической инфраструктуры, два частных и столько же многоэтажных домов.
В Днепровском районе Херсона вблизи Антоновки российские военные сбросили боеприпас с БПЛА на гражданский автомобиль, в котором находились супруги. В результате удара 59-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и травматическое ранение руки. 67-летний мужчина получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также многочисленные ранения различных частей тела. К сожалению, через несколько часов он скончался в больнице, травмы оказались несовместимы с жизнью.
Дроновые атаки района не прекращались, в результате чего пострадали 52-летняя женщина и 45-летний мужчина. Люди получили взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.
Также в результате сброса взрывчатки с дрона был поврежден служебный автомобиль полиции и ранен 35-летний полицейский. Правоохранитель получил минно-взрывную травму, контузию и травму руки.
С дрона россияне сбросили взрывчатку и на территорию возле больницы, что привело к пожару сухостоя.
Днем по району оккупанты нанесли удар из артиллерии, повреждения получили админздание, два учебных заведения, общежитие, газопровод, два многоквартирных дома и служебный автомобиль полиции. На улице получили ранения 61-летний мужчина и три женщины в возрасте 46, 62 и 64 лет. У всех взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.
Ночные атаки врага
Ночью враг сбросил боеприпас с беспилотника на частный дом в Антоновке, где пострадали 57-летний мужчина и 76-летняя женщина. Люди получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также в поселке повреждены два частных дома.
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