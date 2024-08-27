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Рашисты утром артиллерией и дронами ударили по Новоалександровке на Херсонщине, убили мужчину в Садовом

Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару

Около семи утра 27 августа российская армия ударила по Бериславскому району. Россияне атаковали артиллерией и дронами. Вражеским огнем повреждены по меньшей мере три жилых дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое местных жителей, которые находились на улице.

69-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение живота. У 72-летней женщины - взрывная травма, осколочные ранения ног и ушиб плеча", - говорится в сообщении

Обоих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в прокуратуре Херсонской области, около 06:00 российские военные обстреляли Садовое.

"Во дворе частного домовладения травмы, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Золотой Балке на Херсонщине оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль: есть раненый

Автор: 

обстрел (26975) Херсонская область (4726)


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