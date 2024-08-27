Рашисти зранку артилерією та дронами вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, вбили чоловіка у Садовому

Близько сьомої ранку 27 серпня російська армія вдарила по Бериславського району. Росіяни атакували артилерією та дронами. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на вулиці.

69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. У 72-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення ніг та забій плеча", - йдеться в повідомленні

Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомили у прокуратурі Херсонської області, близько 06:00 російські військові обстріляли Садове.

"На подвір’ї приватного домоволодіння травми, несумісні із життям, отримав 65-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

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