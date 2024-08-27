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Рашисти зранку артилерією та дронами вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, вбили чоловіка у Садовому

Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару

Близько сьомої ранку 27 серпня  російська армія вдарила по Бериславського району. Росіяни атакували артилерією та дронами. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на вулиці.

69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. У 72-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення ніг та забій плеча", - йдеться в повідомленні

Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомили у прокуратурі Херсонської області,  близько 06:00 російські військові обстріляли Садове.

"На подвір’ї приватного домоволодіння травми, несумісні із життям, отримав 65-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28284) Херсонська область (5713)


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