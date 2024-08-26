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Новини Війна
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У Золотій Балці на Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на авто: є поранений

Окупанти обстріляли з дрона Золоту Балку на Херсонщині

Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль у Золотій Балці, що на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ворожий удар чоловік 1963 року народження дістав вибухову травму, контузію та легке уламкове поранення руки.

Життю потерпілого нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

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безпілотник (4107) обстріл (28274) Херсонська область (5711)


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