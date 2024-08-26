У Золотій Балці на Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на авто: є поранений
Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль у Золотій Балці, що на Херсонщині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Через ворожий удар чоловік 1963 року народження дістав вибухову травму, контузію та легке уламкове поранення руки.
Життю потерпілого нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
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