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Рашисти вкрили з артилерії Томину Балку на Херсонщині: Пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти з артилерії вдарили по Томиній Балці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 5:30, щонайменше чотири удари.

"Внаслідок "прильотів" у селі пошкоджено три житлові будинки. Там понівечено стіни, покрівлі та вибито вікна. Інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Херсонщині через російські обстріли за день двоє загиблих і шестеро поранених

Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару
Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару
Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару

Автор: 

обстріл (28449) Херсонська область (5750)


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"Вкрили" - якийсь невдалий переклад з кацапської.
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26.08.2024 20:42 Відповісти
 
 