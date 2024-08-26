Рашисти вкрили з артилерії Томину Балку на Херсонщині: Пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж
Російські окупанти з артилерії вдарили по Томиній Балці на Херсонщині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано близько 5:30, щонайменше чотири удари.
"Внаслідок "прильотів" у селі пошкоджено три житлові будинки. Там понівечено стіни, покрівлі та вибито вікна. Інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила", - йдеться в повідомленні.
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Joe Cocker #526135
показати весь коментар26.08.2024 20:42 Відповісти Мені подобається 0
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