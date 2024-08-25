На Херсонщині через російські обстріли за день двоє загиблих і шестеро поранених

Упродовж дня неділі, 25 серпня, унаслідок російських обстрілів на Херсонщині двоє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА та її очільник Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці Прокудін повідомив, що загарбники вдарили по по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона. З-під завалів знищеної будівлі дістали тіло загиблої жінки.

О 10:33 у Херсонській ОВА повідомили, що росіяни атакували з безпілотників Херсон. Двоє чоловіків - 24 та 53 років зазнали поранень. Стан молодшого чоловіка лікарі оцінюють як важкий.

Згодом Херсонська ОВА повідомила, що близько 16:00 під удар російського дрона у Дніпровському районі міста потрапила 68-річна жінка. Її доставила до лікарні швидка.

О 17:20 Прокудін розповів, що у Херсоні окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль, внаслідок атаки загинув чоловік.

О 17:48 у Херсонській ОВА повідомили, що загарбники обстріляла Антонівку. Постраждав 21-річний хлопець.

"Лікарі діагностували в нього вибухову та відкриту черепно-мозкову травму, а також мозкову кому. Медики борються за життя потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Близько 17:30 через удар російського дрона у Херсоні постраждав постраждав 44-річний чоловік. Він зазнав вибухової травми та уламкового поранення руки.

Також через удар ворожого БпЛА у Садовому постраждав 51-річний чоловік. На момент атаки він перебував на подвірʼї власного будинку. Чоловік дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови.

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