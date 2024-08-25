Окупанти вдарили по житловому будинку у Херсоні, загинула жінка

Зранку російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсону, є загибла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок "прильоту" житловий будинок у Дніпровському районі Херсону знищений. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

"Нині відповідні служби встановлюють особу загиблої", - додав Прокудін.

Близько 10 ранку 25 серпня російські війська атакували з БпЛА Херсон. Під ворожий удар потрапили двоє людей.

"24-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення черева, спини та стегна. Лікарі оцінюють стан потерпілого як тяжкий. У 53-річного херсонця діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ноги.

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомили в Херсонській ОВА.

За минулу добу ворог завдав ударів по 20 населених пунктах Херсонщини.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та завод; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти пошкодили гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них - 1 дитина", - розповів Прокудін.

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