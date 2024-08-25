Ракетний удар по Сумах 24 серпня: одна людина загинула, восьмеро поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)
Унаслідок ракетного удару, завданого увечері 24 серпня по інфраструктурі Сум, 8 людей поранено,1 людина загинула.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
- Сумська громада: внаслідок ракетного удару, завданого вчора увечері, 6 людей поранено,1 людина загинула.
Згодом у прокуратурі Сумщини написали: "За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 21:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по м. Суми.
Унаслідок атаки окупантів 40-річний чоловік отримав поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. Іще 6 чоловіків та 2 жінки поранені.
Також пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 5 багатоквартирних будинків, 2 транспортні засоби.
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а, зе!дегенератка верещук, зібралась, шатлами, кацапів до сум привозити.