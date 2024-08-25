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Новини Війна
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Ракетний удар по Сумах 24 серпня: одна людина загинула, восьмеро поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок ракетного удару, завданого увечері 24 серпня по інфраструктурі Сум, 8 людей поранено,1 людина загинула.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

  • Сумська громада: внаслідок ракетного удару, завданого вчора увечері, 6 людей поранено,1 людина загинула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав авіаудару по інфраструктурі Сум: поранено 7 людей, 2 - у важкому стані (оновлено)

Згодом у прокуратурі Сумщини написали: "За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 21:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по м. Суми.

Унаслідок атаки окупантів 40-річний чоловік отримав поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. Іще 6 чоловіків та 2 жінки поранені.

Ракетний удар по Сумах 24 серпня
Ракетний удар по Сумах 24 серпня
Ракетний удар по Сумах 24 серпня

Також пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 5 багатоквартирних будинків, 2 транспортні засоби.

Автор: 

обстріл (28263) Сумська область (3558) Суми (810) жертви (1784)


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отакої!
а, зе!дегенератка верещук, зібралась, шатлами, кацапів до сум привозити.
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25.08.2024 11:25 Відповісти
Краще мовчати, а то на телемарафоні все на Сумщині добре, ніхто не стирає її ракетами і КАБами, а хто цю тему піднімає, той кацап і іпсо. І взагалі, Суджанаш, курскнаш, яких перемог вам іще треба?
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25.08.2024 13:26 Відповісти
 
 