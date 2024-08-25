Ракетный удар по Сумам 24 августа: один человек погиб, восемь ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате ракетного удара, нанесенного вечером 24 августа по инфраструктуре Сум, 8 человек ранены, 1 человек погиб.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
- Сумская громада: в результате ракетного удара, нанесенного вчера вечером, 6 человек ранены, 1 человек погиб.
Впоследствии в прокуратуре Сумщины написали: "По данным следствия, 24 августа 2024 около 21:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиационно-ракетный удар по г. Сумы.
В результате атаки окупантов 40-летний мужчина получил ранения, от которых скончался во время оказания медицинской помощи. Еще 6 мужчин и 2 женщины ранены.
Также повреждены 5 частных жилых домов, 5 многоквартирных домов, 2 транспортных средства.
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а, зе!дегенератка верещук, зібралась, шатлами, кацапів до сум привозити.