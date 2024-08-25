РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11129 посетителей онлайн
Новости Война
4 425 2

Ракетный удар по Сумам 24 августа: один человек погиб, восемь ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате ракетного удара, нанесенного вечером 24 августа по инфраструктуре Сум, 8 человек ранены, 1 человек погиб.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

  • Сумская громада: в результате ракетного удара, нанесенного вчера вечером, 6 человек ранены, 1 человек погиб.

Впоследствии в прокуратуре Сумщины написали: "По данным следствия, 24 августа 2024 около 21:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиационно-ракетный удар по г. Сумы.

В результате атаки окупантов 40-летний мужчина получил ранения, от которых скончался во время оказания медицинской помощи. Еще 6 мужчин и 2 женщины ранены.

Ракетний удар по Сумах 24 серпня
Ракетний удар по Сумах 24 серпня
Ракетний удар по Сумах 24 серпня

Также повреждены 5 частных жилых домов, 5 многоквартирных домов, 2 транспортных средства.

Автор: 

обстрел (26942) Сумская область (3008) Сумы (1073) жертвы (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отакої!
а, зе!дегенератка верещук, зібралась, шатлами, кацапів до сум привозити.
показать весь комментарий
25.08.2024 11:25 Ответить
Краще мовчати, а то на телемарафоні все на Сумщині добре, ніхто не стирає її ракетами і КАБами, а хто цю тему піднімає, той кацап і іпсо. І взагалі, Суджанаш, курскнаш, яких перемог вам іще треба?
показать весь комментарий
25.08.2024 13:26 Ответить
 
 