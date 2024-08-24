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Новини
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Ворог завдав авіаудару по інфраструктурі Сум: поранено 7 людей, 2 - у важкому стані (оновлено)

вибух

Ввечері 24 серпня російська авіація завдала удару по Сумах.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначають в ОВА.

Оновлена інформація

Станом на 23:00 місцева влада повідомила про 7 поранених внаслідок удару.  Двоє – у важкому стані.

Раніше повідомлялось, що у суботу, 24 серпня, окупанти обстріляли селище Котлине Покровської громади Донецької області. Загинула людина, ще одна зазнала поранень.

Читайте: Вибух пролунав у Сумах: Ворог запустив ракету

Автор: 

обстріл (28250) Суми (810)


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рашистські мерзенні вбивці горіти вам всім у пеклі...
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24.08.2024 22:09 Відповісти
нема нiякого пекла.
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24.08.2024 22:50 Відповісти
Буде
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24.08.2024 22:52 Відповісти
для тих, хто голосував 73%.
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24.08.2024 22:58 Відповісти
😁
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24.08.2024 23:05 Відповісти
думаєш,тебе мине?
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24.08.2024 23:07 Відповісти
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24.08.2024 23:34 Відповісти
 
 