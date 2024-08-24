Ворог завдав авіаудару по інфраструктурі Сум: поранено 7 людей, 2 - у важкому стані (оновлено)

Ввечері 24 серпня російська авіація завдала удару по Сумах.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначають в ОВА.

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Станом на 23:00 місцева влада повідомила про 7 поранених внаслідок удару. Двоє – у важкому стані.

Раніше повідомлялось, що у суботу, 24 серпня, окупанти обстріляли селище Котлине Покровської громади Донецької області. Загинула людина, ще одна зазнала поранень.

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