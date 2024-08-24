Загарбники вдарили по Котлиному Покровської громади, одна людина загинула, ще одна поранена. ФОТО
У суботу, 24 серпня, окупанти обстріляли селище Котлине Покровської громади Донецької області. Загинула людина, ще одна зазнала поранень.
Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни - у Котлиному Покровської громади", - зазначив посадовець.
Крім того, ще одна людина зазнала поранень.
За словами Філашкіна, інформація щодо пошкоджень ще з'ясовується.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль