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Загарбники вдарили по Котлиному Покровської громади, одна людина загинула, ще одна поранена. ФОТО

У суботу, 24 серпня, окупанти обстріляли селище Котлине Покровської громади Донецької області. Загинула людина, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомив у Telegram очільник  Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни - у Котлиному Покровської громади", - зазначив посадовець.

Крім того, ще одна людина зазнала поранень.

Загарбники вдарили по Котлиному Покровської громади, одна людина загинула, ще одна поранена

За словами Філашкіна, інформація щодо пошкоджень ще з'ясовується.

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обстріл (28449) Донецька область (8453) Покровськ (624)


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