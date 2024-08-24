Росіяни вдарили по Костянтинівці: 5 людей загинули і 6 поранені (оновлено)

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені - такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку - влучили по Лівобережжю", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, пораненим надано необхідну першу допомогу та доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група.



"Вкотре закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

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Станом на 13:20 відомо про 5 загиблих і 5 поранених.

Згодом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині зросла до шести людей.

"Стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці - отож, загальна кількість жертв там сягнула п'ятьох загиблих і шістьох поранених", - йдеться у повідомленні посадовця.