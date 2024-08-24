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Росіяни вдарили по Костянтинівці: 5 людей загинули і 6 поранені (оновлено)

Удар по Костянтинівці

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені - такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку - влучили по Лівобережжю", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пораненим надано необхідну першу допомогу та доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група.

"Вкотре закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

Також дивіться: За добу на Донеччині поранено 5 осіб, пошкоджено 26 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Станом на 13:20 відомо про 5 загиблих і 5 поранених.

Згодом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині зросла до шести людей.

"Стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці - отож, загальна кількість жертв там сягнула п'ятьох загиблих і шістьох поранених", - йдеться у повідомленні посадовця. 

Автор: 

обстріл (28228) Донецька область (8322) Костянтинівка (258)


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Як там швидкісна ціль на Харків?!
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24.08.2024 13:26 Відповісти
Підари що почнуть скиглити про ждунів , не розуміють що в будь-якому місті України завжди при евакуації лишатимуться люди - це прекрасно показав початок повномасштабного вторгнення!!
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24.08.2024 13:31 Відповісти
Жоднго дня не проходить що б рашиська наволоч не вбивала мирних громадян в тому числі і дітей, і жодної згадки про геноцид варварської орди проти мирних громадян від ОП їх це не стосуєтся.
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24.08.2024 14:55 Відповісти
Замість дій - константація фактів . Били , вдарили й будуть бити . А чому б їм не бити , якщо це абсолютно безпечно . Дрони , змість знищення смерчів , градів , ураганів прапорці розвішують і полюють на дирчики .
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24.08.2024 15:53 Відповісти
Горіть в пеклі москалі. Не забудемо і не пробачимо
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24.08.2024 19:03 Відповісти
не забувайте і не пробачайте там,в Німеччині,з євро в кишені!
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24.08.2024 19:22 Відповісти
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24.08.2024 19:20 Відповісти
Пам"ятаю,яу у 14-му укрБТР випадково збила дівчинку на вулиці.в сюжеті по ТБ вся Костянтинівка вийшла на вулицю з протестами,костянтинівки з виряченими очицями проклинали укропов,червонопикі костятинівці в розтягнутих трєніках,стискаючи кулаки бігали навколо БТР і матюкалися.....цікаво,де вони всі зараз? проклинають русню і стискають кулаки,чи як нещасні укрбєжєнци сидять в німецьких пивбарах і розказують про те,що це Америка все затіяла,а Україна напала на Рассєюшку?
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24.08.2024 19:21 Відповісти
 
 