За добу на Донеччині поранено 5 осіб, пошкоджено 26 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська били по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є поранені та руйнування.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
В Антонівці Мар'їнської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Кураховому поранено 2 людини, пошкоджено 23 багатоповерхівки, в Успенівці — 7 приватних будинків. У Селидовому пошкоджено соціальний об'єкт і 3 багатоповерхівки. У Даченському Покровської громади пошкоджено будинок. Є пошкоджене житло у Гродівці, Крутому Яру і Красному Яру.
Краматорський район
У Зарічному Лиманської громади зруйновано 8 будинків. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 19 об'єктів.
Бахмутський район
У Торецьку поранено людину, пошкоджено 3 будинки; у Щербинівці поранено людину і пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено будинок.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 4992 людини, зокрема 1023 дитини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль