За добу на Донеччині поранено 5 осіб, пошкоджено 26 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська били по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

В Антонівці Мар'їнської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Кураховому поранено 2 людини, пошкоджено 23 багатоповерхівки, в Успенівці — 7 приватних будинків. У Селидовому пошкоджено соціальний об'єкт і 3 багатоповерхівки. У Даченському Покровської громади пошкоджено будинок. Є пошкоджене житло у Гродівці, Крутому Яру і Красному Яру.

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Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 8 будинків. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 19 об'єктів.

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Бахмутський район

У Торецьку поранено людину, пошкоджено 3 будинки; у Щербинівці поранено людину і пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено будинок.





Як зазначається, загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 4992 людини, зокрема 1023 дитини.