Наші штурмовики поділились тим, як пройшла контратака у Нью-Йорку Донецької області: 8 бійців полонили 16 росіян. ВIДЕО
Українські штурмовики розповіли про ризиковану операцію у Нью-Йорку Донецької області. За деякими даними в елеваторі засіло п'ятеро російських окупантів, однак коли наша штурмова група увірвалась туди, то виявилось, що росіян було 16.
Як інформує Цензор.НЕТ, реконструкція цих подій очима її учасників, в тому числі російських полонених, та унікальні кадри бою - дивіться далі у новому відео на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
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