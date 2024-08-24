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Новини Війна
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Наші штурмовики поділились тим, як пройшла контратака у Нью-Йорку Донецької області: 8 бійців полонили 16 росіян. ВIДЕО

Українські штурмовики розповіли про ризиковану операцію у Нью-Йорку Донецької області. За деякими даними в елеваторі засіло п'ятеро російських окупантів, однак коли наша штурмова група увірвалась туди, то виявилось, що росіян було 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, реконструкція цих подій очима її учасників, в тому числі російських полонених, та унікальні кадри бою - дивіться далі у новому відео на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Знищення дронами логістичного транспорту окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8322) Бутусов Юрій (3578) полонені (2251)


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черговим українським супергероям-черговий респект...
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24.08.2024 10:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2024 10:30 Відповісти
Героям слава👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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24.08.2024 10:36 Відповісти
Слава ЗСУ!
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24.08.2024 11:15 Відповісти
Вони завжди були такі білі і пухнасті , чи після того як попали в полон .
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24.08.2024 11:51 Відповісти
Дякую Героям. Слава Україні!
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24.08.2024 16:01 Відповісти
Слава Героям!
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24.08.2024 17:36 Відповісти
Дивно, рашистам-убивцям, ***** гроші обіцяв, щоб здохли в Україні, а вони, падлюки, по елеваторам ховаються, зерно Українське, крадуть і їдять!!
Скотиняки!!
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25.08.2024 00:57 Відповісти
пацюки паршиві
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25.08.2024 21:53 Відповісти
 
 