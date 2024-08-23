Знищення дронами логістичного транспорту окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Знищення логістичного транспорту окупантів операторами ударних БпЛА 2 окремого загону "Гострі Картузи" ЦСП "ОМЕГА" на Харківському напрямку.
Відповідне відео опубліковане у телегам-каналі Національної гвардії, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар23.08.2024 23:35 Відповісти Мені подобається 0
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.08.2024 01:45 Відповісти Мені подобається 0
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