УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11051 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
5 844 2

Знищення дронами логістичного транспорту окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Знищення логістичного транспорту окупантів операторами ударних БпЛА 2 окремого загону "Гострі Картузи" ЦСП "ОМЕГА" на Харківському напрямку.

Відповідне відео опубліковане у телегам-каналі Національної гвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Тепловізійний FPV-дрон знищує гольфкар з окупантами на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1527) дрони (4690)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один промах був?
показати весь коментар
23.08.2024 23:35 Відповісти
Це не футбол від суркісів, з програшами
показати весь коментар
24.08.2024 01:45 Відповісти
 
 