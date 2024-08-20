Тепловізійний FPV-дрон знищує гольфкар з окупантами на Харківщині. ВIДЕО
Майстерне влучання тепловізійним FPV дроном у гольфкар, який переміщався із ворожою піхотою. Робота операторів ударних БпЛА 2 окремого загону ЦСП "ОМЕГА" Національної гвардії України.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Ціль була знищена на відстані 17 км у глиб тимчасово окупованої Харківщини.
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Подтвіться в гуглі, що таке Гольфкар.
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