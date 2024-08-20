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Тепловізійний FPV-дрон знищує гольфкар з окупантами на Харківщині. ВIДЕО

Майстерне влучання тепловізійним FPV дроном у гольфкар, який переміщався із ворожою піхотою. Робота операторів ударних БпЛА 2 окремого загону ЦСП "ОМЕГА" Національної гвардії України.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Ціль була знищена на відстані 17 км у глиб тимчасово окупованої Харківщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український FPV-дрон наздоганяє російського окупанта на мотоциклі. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1530) дрони (4699)


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Це транспорт зветтся баггі. Використовується і в ЗСУ.
Подтвіться в гуглі, що таке Гольфкар.
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20.08.2024 21:59 Відповісти
vсьо гольфа нє будєт-рашистскіє гольфісти zдохлі...
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20.08.2024 22:02 Відповісти
- Ванька! Ты слышишь "Дж-ж-ж-ж-ж..."?
- Слышу!
- А это дж-ж-ж-ж..." - не спраста!
- Привіт! Ми - з України!
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21.08.2024 04:13 Відповісти
 
 