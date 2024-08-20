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Новости Видео Война
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Тепловизионный FPV-дрон уничтожает гольфкар с оккупантами на Харьковщине. ВИДЕО

Мастерское попадание тепловизионным FPV дроном в гольфкар, который перемещался с вражеской пехотой. Работа операторов ударных БпЛА 2 отдельного отряда ЦСН "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Цель была уничтожена на расстоянии 17 км в глубь временно оккупированной Харьковщины.

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Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2119) дроны (3917)


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Це транспорт зветтся баггі. Використовується і в ЗСУ.
Подтвіться в гуглі, що таке Гольфкар.
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20.08.2024 21:59 Ответить
vсьо гольфа нє будєт-рашистскіє гольфісти zдохлі...
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20.08.2024 22:02 Ответить
- Ванька! Ты слышишь "Дж-ж-ж-ж-ж..."?
- Слышу!
- А это дж-ж-ж-ж..." - не спраста!
- Привіт! Ми - з України!
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21.08.2024 04:13 Ответить
 
 