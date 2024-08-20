Тепловизионный FPV-дрон уничтожает гольфкар с оккупантами на Харьковщине. ВИДЕО

Мастерское попадание тепловизионным FPV дроном в гольфкар, который перемещался с вражеской пехотой. Работа операторов ударных БпЛА 2 отдельного отряда ЦСН "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Цель была уничтожена на расстоянии 17 км в глубь временно оккупированной Харьковщины.

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